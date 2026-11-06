期中選舉 亞裔6成挺民主黨

劉龍珠認為，許多亞裔選民對共和黨有刻板印象，因此傾向支持民主黨。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 期中選舉中共和黨失利，劉龍珠認為關鍵之一是與亞裔選民溝通不足；民調顯示多數亞裔傾向民主黨，但他仍主張共和黨可從教育、家庭與治安理念重新爭取支持。

期中選舉 共和黨遭遇重大挫敗，聯邦參眾兩院均失守，多個傳統共和黨優勢州也出現逆轉。加州眾議會第49選區共和黨候選人劉龍珠指出，此次敗北原因眾多，共和黨與亞裔 選民之間的溝通及關係，是值得反思的問題之一。

亞裔選民的影響力日益受重視。據AAPI Data於2026年8月公布的調查，在聯邦眾議員選舉中，64%亞裔受訪者傾向支持民主黨 候選人，22%支持共和黨候選人；在聯邦參議員選舉中，則有60%傾向支持民主黨，24%支持共和黨。不過，上述數據反映的是選前民調的投票意向，目前尚缺乏足以確認亞裔選民在此次選舉中實際投票的完整數據。

從選民規模看，全美亞太裔合資格選民約1600萬，其中加州487萬。劉龍珠認為，面對這個規模龐大的選民群體，共和黨有必要加強與亞裔社區的溝通，爭取更多支持。

劉龍珠形容，此次選舉共和黨幾乎「全軍覆沒」。他認為，許多亞裔選民對共和黨存有刻板印象，例如認為共和黨帶有種族主義色彩，或不歡迎亞裔，因此傾向支持民主黨。「事實上，這些看法不準確。」他表示，共和黨強調的教育公平、個人努力、家庭責任及維護社區治安等理念，與許多華人家庭重視的傳統價值觀有共通之處。他希望華人重視孝順、感恩父母的傳統理念，能夠融入美國社會。這些價值觀不僅有助家庭和睦，也能增進社會凝聚力。

對此次選舉結果，劉龍珠認為，選民透過手中的選票表達意見，決定由誰代表自己，正是美國民主制度的體現。「人民已作出選擇，政治人物應尊重選舉結果。」他指出，共和黨應藉此反思如何更好服務民眾，將選舉失利視為重新調整方向的契機。

談到參選經歷，劉龍珠表示，參選目的不只是當選，更重要的是藉由選舉平台，向更多民眾傳達政策主張。「未能當選令人遺憾，但我透過不同方式接觸選民，獲得很多人的認同與支持。」他認為，從這個角度來看，這次參選雖敗猶榮，未來會繼續努力，再次參選，為民眾服務。