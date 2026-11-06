亞市開票 韓明詮、關美滿、Steve Rhee暫居優勢

從左到右依次為，亞市現任市議員韓明詮、傅達文、高卿、鄭博仁。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 亞凱迪亞市議員選舉開票持續更新，關美滿、韓明詮及Steve Rhee暫居優勢，高卿與鄭博仁則呼籲重視公共安全與投票影響力。

據11月5日最新開票結果，亞凱迪亞 第三選區市議員韓明詮（John Han）票數居前，第二選區關美滿（Sharon Kwan）暫居優勢；第五選區候選人Steve Rhee領先現任市議員高卿（Michael Cao）。

此次亞市選區共七名候選人角逐三席市議員職位，截止5日下午3時，洛杉磯 縣選務處公布的開票結果顯示，第二選區現任市議員關美滿取得1906票，領先對手Burton Brink的1643票。第三選區現任市議員韓明詮得票率53.11%，領先另兩位候選人Grace Arabella Lee和Cynthia Ng Monje。第五選區現任市議員高卿取得1487票、得票率48.31%，落後對手Steve Rhee的1591票，後者得票率51.69%，雙方相差104票，後續計票將會持續更新。

11月3日選舉之夜，高卿、韓明詮舉辦助選聚會，眾人齊聚交流選情，並就城市治理及社區參政等議題發表看法。高卿表示，若成功連任，將繼續把居民需求、社區服務及公共安全列為施政重點。若未能當選，他也會繼續以其他方式服務社區，讓亞凱迪亞成為更好的居住城市。高卿自2022年首次當選市議員，2024至2025年擔任市長。

韓明詮指出，目前開票結果尚未完全出爐，在正式結果確定前，不能認定勝負。若成功連任，他希望儘早結束過去市議會內部紛爭，新一屆市議員團結一心，聚焦城市發展、居民需求及公共安全。韓明詮自2026年6月經市議會任命，接任第三選區空缺的市議員席位，此次競選連任。

市長鄭博仁從參政角度指出，華人投票比往年活躍，但尚未充分意識到選票的力量。他認為，一些人往往等到政策影響自身權益，才開始表達不滿，卻忽略選舉正是影響政治決策的重要渠道。鄭博仁同時強調，公共安全是城市第一要務，致力支持警消人員及退伍軍人。