我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

75歲「肥貓」鄭則仕不靠賣慘還清巨債 一輩子難忘劉德華救他

亞市開票 韓明詮、關美滿、Steve Rhee暫居優勢

記者邵敏／亞凱迪亞報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
從左到右依次為，亞市現任市議員韓明詮、傅達文、高卿、鄭博仁。（記者邵敏／攝影）
從左到右依次為，亞市現任市議員韓明詮、傅達文、高卿、鄭博仁。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

亞凱迪亞市議員選舉開票持續更新，關美滿、韓明詮及Steve Rhee暫居優勢，高卿與鄭博仁則呼籲重視公共安全與投票影響力。

據11月5日最新開票結果，亞凱迪亞第三選區市議員韓明詮（John Han）票數居前，第二選區關美滿（Sharon Kwan）暫居優勢；第五選區候選人Steve Rhee領先現任市議員高卿（Michael Cao）。

此次亞市選區共七名候選人角逐三席市議員職位，截止5日下午3時，洛杉磯縣選務處公布的開票結果顯示，第二選區現任市議員關美滿取得1906票，領先對手Burton Brink的1643票。第三選區現任市議員韓明詮得票率53.11%，領先另兩位候選人Grace Arabella Lee和Cynthia Ng Monje。第五選區現任市議員高卿取得1487票、得票率48.31%，落後對手Steve Rhee的1591票，後者得票率51.69%，雙方相差104票，後續計票將會持續更新。

11月3日選舉之夜，高卿、韓明詮舉辦助選聚會，眾人齊聚交流選情，並就城市治理及社區參政等議題發表看法。高卿表示，若成功連任，將繼續把居民需求、社區服務及公共安全列為施政重點。若未能當選，他也會繼續以其他方式服務社區，讓亞凱迪亞成為更好的居住城市。高卿自2022年首次當選市議員，2024至2025年擔任市長。

韓明詮指出，目前開票結果尚未完全出爐，在正式結果確定前，不能認定勝負。若成功連任，他希望儘早結束過去市議會內部紛爭，新一屆市議員團結一心，聚焦城市發展、居民需求及公共安全。韓明詮自2026年6月經市議會任命，接任第三選區空缺的市議員席位，此次競選連任。

市長鄭博仁從參政角度指出，華人投票比往年活躍，但尚未充分意識到選票的力量。他認為，一些人往往等到政策影響自身權益，才開始表達不滿，卻忽略選舉正是影響政治決策的重要渠道。鄭博仁同時強調，公共安全是城市第一要務，致力支持警消人員及退伍軍人。

精華 FAQ

  • 最新開票顯示，第二選區關美滿、第三選區韓明詮，以及第五選區候選人Steve Rhee目前都暫居領先，三席市議員選情仍待後續計票確認。

  • 第五選區中，高卿目前取得1487票、得票率48.31%，Steve Rhee取得1591票、得票率51.69%，兩人相差104票，後續開票結果仍可能變動。

  • 高卿表示若連任將聚焦居民需求、社區服務與公共安全；韓明詮希望新一屆市議會團結解決紛爭；鄭博仁則強調華人應重視投票，並把公共安全列為城市首要任務。

亞凱迪亞 洛杉磯

上一則

同樣花百元在加州最不值錢 中部相當115元價值

下一則

聖市議員一選完 吳程遠夫婦清2000看板

延伸閱讀

核桃市議員伍立倫高票超前 趙宏暫居第三

核桃市議員伍立倫高票超前 趙宏暫居第三
得票差距小 鑽石吧市議員兩選區膠著

得票差距小 鑽石吧市議員兩選區膠著
加州第49選區眾議員選戰 方樹強暫領劉龍珠逾3萬票

加州第49選區眾議員選戰 方樹強暫領劉龍珠逾3萬票
阿市印裔Sahu 緊追黃佳欣

阿市印裔Sahu 緊追黃佳欣
爾灣議會選舉 劉令淳暫居第2

爾灣議會選舉 劉令淳暫居第2
李榮恩高票當選 易雅博接棒華埠州眾議員

李榮恩高票當選 易雅博接棒華埠州眾議員

熱門新聞

「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

2026-11-01 15:53

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰