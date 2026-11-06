聖市議員一選完 吳程遠夫婦清2000看板

吳程遠在11月的聖蓋博市議員選舉中得票最高。（吳程遠提供）

AI摘要 文章摘要整理： 吳程遠在聖蓋博市連任成功後，與妻子連日清理近2000個競選看板，並以小禮物答謝支持者，呼籲選後盡快恢復城市景觀。

漫長、辛苦的選戰落下帷幕，吳程遠 是聖蓋博 市得票率第一的市議員候選人。截至5日下午，他的得票數超過4100張，宣布連任成功。然而選戰告一段落，吳程遠的競選相關工作還未結束。選舉後的第一天（4日）他就開始穿梭在城市各街道，忙於清理競選牌子，近2000個，花了兩天多才收集完。清理牌子時還不忘致謝住戶商家，送上神秘禮物。

吳程遠說，與妻子兩人連續兩天奔走於城市各個角落，逐一清理競選標誌。吳程遠說，他對於插牌地區、線路都有記錄，但也會繞路檢查，盡量將所有牌子清理乾淨。對於這近2000的看板，部分保存良好的將妥善保留，其餘受損嚴重的看板則會清理掉。

他坦言，競選期間大量出現的廣告看板，雖然有助於提高候選人的能見度，卻也難免影響城市景觀。他說，「選舉期間，大家為了讓選民認識自己，街頭出現各式各樣的廣告。但選舉一結束，我認為候選人就有責任盡快把城市恢復原狀。既然我們希望把聖蓋博建設成一個美麗、乾淨、宜居的城市，就應該從自己做起。」

這次清除看板的過程中，吳程遠與妻子還準備了一份特別的小禮物。當他們逐戶回收大型競選看板時，也向支持的居民贈送以美國國旗為封面的小型感謝牌，並在取得同意後插在原本放置競選看板的草坪上。 吳程遠夫妻為感謝商家贈送的小國旗插牌。（吳程遠提供）

更令他感動的是，部分商家看到他前來拆除競選看板時，反而捨不得讓他帶走。「我跟他們說，選舉已經結束了，可以把牌子拿下來了，但有些店家卻說，他們想繼續留著。這份情誼，比選舉結果更讓我珍惜。」

根據聖蓋博市府規定，所有候選人必須在選後10天內，也就是11月13日前，清除公共區域的競選廣告。