競選洛縣高院法官 Maria Ghobadi得票過半

洛杉磯縣檢察官Maria Ghobadi參選2026年洛杉磯縣高等法院法官第64席，根據4日計票結果，她以54%的得票率領先對手，有望獲選。(Maria Ghobadi提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛縣檢察官Maria Ghobadi在高院法官第64席初選得票過半，有望當選；李愛琳與Gloria Marin也因超過半數支持，已直接勝出。

洛杉磯 縣檢察官Maria Ghobadi參選2026年洛杉磯縣高等法院法官第64席，根據4日計票結果，她以54%的得票率領先對手，有望獲選。此外，競選洛縣 高等法院法官第14席的李愛琳（Irene Lee），以及第176席的Gloria Marin，因得票數超對手的絕對優勢，均已在6月初選中鎖定勝局。

Maria Ghobadi表示，她出生伊朗 ，後來與家人逃離伊朗，來到美國，並在南加定居。與許多移民一樣，她的人生歷程深受勤奮工作、服務社會及回饋社區等價值觀影響。她先取得生物學學士學位，隨後進入法學院深造，最終選擇投身公共服務，開展法律職業生涯。

作為一名經驗豐富的出庭律師，她的整個職業生涯都致力保護家庭暴力、性侵害案件的受害者，以及因謀殺和幫派暴力而失去親人的家庭。她擁有超過18年的資深檢察官經驗，曾經處理多宗極為複雜的刑案。

她深知，維護公共安全與保障被告人的憲法權利，兩者之間必須取得平衡。她很自豪獲得超過75名法官背書。

此外，競選洛縣高等法院法官第14席的洛縣檢察長特別助理、韓裔李愛琳（Irene Lee） ，以及競選第176席的檢察官Gloria Marin因在6月初選中得票數絕對優勢，均直接鎖定勝局。加州法律規定，若有候選人在初選中得票率超過半數即可直接當選，不需進入11月決選。 Irene Lee (李愛琳)是韓裔移民第二代，擁有18年公共服務經驗，她在6月初選中得票數絕對優勢，直接鎖定勝局。（受訪者提供） 競選第176席的檢察官Gloria Marin因在6月初選中得票數絕對優勢，直接鎖定勝局。（受訪者提供）