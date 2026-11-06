領先8萬票 Archuleta可望連任州參議員

尋求第三任期的加州第30選區州參議員Bob Archuleta（左四），被多主流媒體判定已勝選。圖為他此前參與華人社區為他舉行的募款活動。（本報資料照）

尋求第三任期的加州 第30選區州參議員 Bob Archuleta，在期中選舉開票後大幅領先共和黨籍對手Araceli Martinez。截至5日，Bob Archuleta領先幅度已超8萬票，多主流媒體已將他列為勝選。

根據洛杉磯縣與橙縣 選務處4日更新的資料，Bob Archuleta得票率約68%；Araceli Martinez得票率32%。ABC 7開票頁面列出的估計計票數已達73%，已將Bob Archuleta列為勝選。

根據Ballotpedia資料，兩人6月初選已交手，Archuleta獲65.1%選票，Martinez獲34.9%，雙雙晉級決選。州參議會資料顯示，Archuleta曾任陸軍第82空降師傘兵、畢柯立維拉(Pico Rivera)市長，也在蒙地貝婁警局服務。他2018年首度當選州參議員，2022年連任，現任州參議院軍事與退伍軍人事務委員會主席。

依州參議會選區資料，第30選區涵蓋哈岡、羅蘭岡、核桃市、鑽石吧等華人聚居城市，並延伸至橙縣布瑞亞大部分地區。