州參議會24區 Goldsmith領先近4萬票
加州州參議會第24選區選舉中，民主黨籍Brian Goldsmith以57.17%暫居領先，距離對手John Erickson約4萬票，雖勝選在望，仍待後續計票與正式認證。
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加州州參議會第24選區選舉中，民主黨籍Brian Goldsmith以57.17%暫居領先，距離對手John Erickson約4萬票，雖勝選在望，仍待後續計票與正式認證。
加州第24選區州參議員選舉開票情勢逐漸明朗，民主黨籍小企業主Brian Goldsmith截至5日，以57.17%得票率領先同黨對手、西好萊塢市議員John Erickson近4萬票，勝選在望。兩人競逐現任州參議員Ben Allen因任期限制空出的席位。
這場選舉與6月初選的排名逆轉，當時Erickson以第一晉級，Goldsmith排第二。雖然部分主流媒體已預判Goldsmith勝選，但選舉結果仍待後續計票及正式認證。該選區目前約六成選票已完成計票。
Goldsmith尚未正式宣布勝選，但對選情表示樂觀。他指出，加州計票程序耗時較長，應確保每張選票都獲得清點，同時希望提高計票效率。地方媒體Beverly Press報導，Goldsmith感謝志工、捐款人及支持者，並表示團隊過去18個多月持續傾聽居民意見，尋求務實解決方案。Erickson則未回應置評請求。
Goldsmith曾任政治記者、律師，並創辦兩家科技新創公司。他表示，2024年川普對加州的批評，以及2025年1月洛杉磯縣野火，是促使他參選的原因。他主張降低生活成本、增加可負擔住房、改善公共安全，並關注野火重建、房屋保險及人工智慧監管等議題。
第24選區涵蓋洛杉磯西區及沿海城市，包括馬里布、比佛利山、西好萊塢、聖塔蒙尼卡及華人較多的托倫斯等地。
截至5日，民主黨籍小企業主Brian Goldsmith以57.17%得票率領先同黨對手John Erickson，票數差距接近4萬票，選情已明顯傾向Goldsmith。 本次競逐的是現任州參議員Ben Allen因任期限制空出的席位。6月初選時，Erickson曾排名第1晉級，Goldsmith當時排第2，後續選情出現逆轉。 Goldsmith曾任政治記者、律師並創辦科技新創公司，參選動機包括川普對加州的批評與2025年1月洛杉磯縣野火。他主張降低生活成本、增加可負擔住房、改善公共安全。
精華 FAQ
截至5日，民主黨籍小企業主Brian Goldsmith以57.17%得票率領先同黨對手John Erickson，票數差距接近4萬票，選情已明顯傾向Goldsmith。
本次競逐的是現任州參議員Ben Allen因任期限制空出的席位。6月初選時，Erickson曾排名第1晉級，Goldsmith當時排第2，後續選情出現逆轉。
Goldsmith曾任政治記者、律師並創辦科技新創公司，參選動機包括川普對加州的批評與2025年1月洛杉磯縣野火。他主張降低生活成本、增加可負擔住房、改善公共安全。
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