州參議會24區 Goldsmith領先近4萬票

加州第24選區州參議員候選人Brian Goldsmith（右）走訪地方企業，了解業者需求。他在選戰中主張降低生活成本、支持小企業發展，目前以近4萬票領先對手。（取自Goldsmith競選官網）

AI摘要 文章摘要整理： 加州州參議會第24選區選舉中，民主黨籍Brian Goldsmith以57.17%暫居領先，距離對手John Erickson約4萬票，雖勝選在望，仍待後續計票與正式認證。

加州 第24選區州參議員 選舉開票情勢逐漸明朗，民主黨 籍小企業主Brian Goldsmith截至5日，以57.17%得票率領先同黨對手、西好萊塢市議員John Erickson近4萬票，勝選在望。兩人競逐現任州參議員Ben Allen因任期限制空出的席位。

這場選舉與6月初選的排名逆轉，當時Erickson以第一晉級，Goldsmith排第二。雖然部分主流媒體已預判Goldsmith勝選，但選舉結果仍待後續計票及正式認證。該選區目前約六成選票已完成計票。

Goldsmith尚未正式宣布勝選，但對選情表示樂觀。他指出，加州計票程序耗時較長，應確保每張選票都獲得清點，同時希望提高計票效率。地方媒體Beverly Press報導，Goldsmith感謝志工、捐款人及支持者，並表示團隊過去18個多月持續傾聽居民意見，尋求務實解決方案。Erickson則未回應置評請求。

Goldsmith曾任政治記者、律師，並創辦兩家科技新創公司。他表示，2024年川普對加州的批評，以及2025年1月洛杉磯縣野火，是促使他參選的原因。他主張降低生活成本、增加可負擔住房、改善公共安全，並關注野火重建、房屋保險及人工智慧監管等議題。

第24選區涵蓋洛杉磯西區及沿海城市，包括馬里布、比佛利山、西好萊塢、聖塔蒙尼卡及華人較多的托倫斯等地。