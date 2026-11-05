加州州級首長改選 亞裔候選人成績亮眼

貝西拉(中)當選加州州長。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 加州州級首長選舉初步開票顯示，民主黨持續穩固優勢，州長、副州長、檢察長、州務卿與主計長等多數職位皆由民主黨拿下，亞裔候選人表現尤其突出。

加州 州長及其他七項州級行政首長選舉初步結果陸續出爐。根據美聯社、CalMatters及《洛杉磯時報》11月4日開票資料，民主黨 延續在加州的政治優勢，不僅贏得州長選舉，也在副州長、州檢察長、州務卿、財務長及主計長等重要職位取得勝利。保險局長選戰則由兩名民主黨候選人競爭，選情仍待確認。

最受矚目的州長選舉，由民主黨前聯邦衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）擊敗共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton），接替任期屆滿的紐森（Gavin Newsom）。貝西拉曾任加州檢察長、聯邦眾議員及拜登政府衛生部長，擁有超過35年公共服務經驗。

馬世雲當選加州副州長。（本報檔案照）

副州長 馬世雲勝出

副州長選舉，現任州財務長馬世雲（Fiona Ma）擊敗共和黨前州參議員羅梅洛（Gloria Romero），以約64%得票率勝出。馬世雲長期活躍於加州政壇，曾擔任州眾議員、州平稅委員及州主計長，此次順利更上層樓，將成為州政府重要行政首長之一。副州長除在州長無法履職時代理職務，也兼具州參議院議長等法定職責。

現任副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）則轉戰財務長，以約64%得票率擊敗共和黨候選人Jennifer Hawks。兩名民主黨女性官員因此交換職位，分別掌管副州長及州政府財政管理工作。

現任州檢察長邦塔（Rob Bonta）擊敗共和黨候選人Michael Gates，以約64%得票率連任。邦塔是加州歷來首位菲律賓裔檢察長，在刑事司法改革及消費者保護議題上頗具影響力。自2021年上任以來，多次參與對川普政府的訴訟，未來仍將主導加州重要法律爭議及消費者保護政策。

州務卿韋伯（Shirley Weber）以約65%得票率擊敗橙縣縣政委員Donald Wagner，成功連任。州務卿負責選舉管理、企業登記及政治獻金申報等業務。

州主計長郭嫻 （Malia Cohen）也以約64%得票率擊敗共和黨Herb Morgan，繼續負責州政府財務稽核、薪資支付及公共資金監督。

金貞妍(左)穩定領先，有望當選加州保險廳長。右為資深聯邦參議員桑德斯。(金貞妍競選團隊提供)

保險局長 金貞妍領先

保險局長選舉是少數尚未判定的州級選戰。前舊金山市議員金貞妍（Jane Kim）與州參議員艾倫（Ben Allen）同屬民主黨。開出約52%預估選票時，金貞妍以52%對48%領先。兩人對野火保險危機提出不同解決方案，選舉結果攸關未來住宅保費與保險市場改革。

無黨派的州公共教育總監選舉，貝雷拉（Richard Barrera）初步取得約57%選票，領先Sonja Shaw的43%。該職位負責領導州教育廳，對公立學校政策具有重要影響。

整體而言，加州民主黨持續掌握州級行政權力，共和黨自2006年以來未贏得全州性行政首長選舉。不過，部分選票尚待清點，正式結果仍須經州務卿認證。