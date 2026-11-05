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14公投案開票 億萬富豪稅遭否決 選民認證也未過

記者周喆╱綜合報導
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備受矚目的加州40號提案億萬富豪稅提案，目前陷入落後局面，極可能遭到選民否決。(...
備受矚目的加州40號提案億萬富豪稅提案，目前陷入落後局面，極可能遭到選民否決。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

加州14項州級公投案開票中，40號億萬富豪稅與39號選民認證案雙雙不利，其他與稅制、罷免和醫療相關提案也多呈拉鋸或受挫。

2026年加州選舉14項州級公投案（Propositions）陸續揭曉。截至4日下午5時，多數提案勝負趨勢已大致確定。最受矚目的40號提案億萬富豪稅，反對者以過半數的55.6%領先，極可能被否決；另涉及選民身分驗證的39號提案目前已被美聯社等媒體判定出局。

第40號提案計畫向淨資產超過10億元的超高資產人士徵收一次性5%特別稅，用於填補醫療保健及部分社會福利項目財源缺口。提案自提出以來便引發商界與勞工團體激烈辯論。最新結果顯示，反對票仍保持領先，使這項備受全美關注的提案通過機會渺茫。

加州14項公投提案初步開票狀況。（資料來源：加州州務卿辦公室、美聯社，編譯組╱製...
加州14項公投提案初步開票狀況。（資料來源：加州州務卿辦公室、美聯社，編譯組╱製表）

第39號提案主張建立更嚴格的選民身分驗證制度，要求選民在投票時提供政府核發證件，郵寄投票者也必須提供額外身分資訊。支持者認為此舉有助提升選舉公信力，反對者則認為可能增加部分選民投票門檻。根據最新開票結果，39號提案的反對票占58.6%，選民否決。

與選舉相關的還有第4號及第5號提案，第4號提案允許政府以公共資金補助候選人競選活動，目前反對票領先；第5號提案修改罷免制度，將罷免官員與選出繼任者分開投票，贊成率約50%，選情接近。因加州計票時間會因通訊投票而拉長，隨著各縣持續清點郵寄及臨時選票，選情相近提案的結果可能要到11月10日以後才能明朗，並由加州州務卿辦公室公布。

與40號提案有相互影響的第41號提案，要求未來新增州級專項稅，必須接受定期審計及財務監督，並限制部分稅收用途的調整空間，已開出的選票中反對票占52.4%。另一項第42號提案則禁止州政府對個人投資資產、退休帳戶及其他金融資產開徵特定形式的財產稅，並原則上禁止州政府制定新稅法，追溯課徵法律生效前的活動、所得或居住身分，這項提案的支持者占 54.3%。三項提案的投票方向一致。

另一方面，第44號提案有關社區醫療診所提案則遭遇重大挫敗。根據目前開票結果，支持率僅約兩成左右，成為本次州級公投案中反對聲浪最強烈的提案之一。分析人士指出，選民對該提案涉及的資金運用及政策效果抱持疑慮，是其未能獲得支持的重要原因。

精華 FAQ

  • 40號提案主張向淨資產超過10億元者課徵一次性5%特別稅，用於醫療與社福財源。不過目前反對票以55.6%領先，顯示通過機會相當渺茫。

  • 39號提案要求投票時出示政府核發證件，郵寄投票者還要提供額外身分資訊。最新開票顯示反對票達58.6%，因此已被美聯社等媒體判定出局。

  • 第4號提案反對票領先，第5號提案贊成率約50%仍在拉鋸；第41號反對票占52.4%，第42號支持率54.3%，第44號支持率僅約2成，結果多待後續計票。

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