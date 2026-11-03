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南加選民熱情勝往年 投票湧人潮

記者楊青／格蘭杜拉報導
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投票的工作人員說多種語言，幫助英語以及非英語選民辦理投票程序。（記者楊青/攝影）
投票的工作人員說多種語言，幫助英語以及非英語選民辦理投票程序。（記者楊青/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州大選投票熱度明顯高於往年，格蘭杜拉投票中心與洛縣、橙縣都出現大量提前投票人潮，且加州也允許選民拍攝選票自拍分享。

南加州選民投票熱情持續升溫，3日大選正式投票日前夕，各地投票中心已出現不少親自投票的選民人潮。記者2日下午走訪格蘭杜拉（Glendora）中央山谷大道一處投票中心，現場停車場車輛不少，約有20多名工作人員協助選民，近40台投票機前幾乎人流不斷，現場氣氛熱絡。工作人員表示，僅該投票站當天關門前3小時，投票人目測已超過1000人。有數據報導，今年比上一個期中選舉日（2022年）前一晚的投票數同期相比增加近100萬。

在投票中心擔任義工的Tom Johnson表示，他過去曾多次參與投票中心服務，但今年明顯感受到選民投票熱情特別高。以他服務的中央山谷大道投票中心為例，剛剛過去的周末投票人潮一直未斷，2日雖然是星期一，但從上午開門到下午4時左右，前來投票的選民估計高達1200人左右。他說，格蘭杜拉全市共有五處投票中心，正式投票日3日將是人潮最高峰。

記者2日下午約4時抵達格蘭杜拉中央山谷大道投票中心投票，整體流程井然有序，不少選民從報到、領取選票到完成投票，約需10至15分鐘。

今年投票另一個受到關注的現象，是選民可以在完成投票後，為自己留下照片紀念，甚至拍攝俗稱「選票自拍」（Ballot Selfie）的照片。

與部分禁止選票自拍的州不同，依據加州選舉法第14291條，選民可以自願公開自己如何投票，也可以拍攝自己已完成的選票，並分享到社群媒體。

不過，這項權利並不代表選民可以在投票中心任意拍攝。選務人員仍可對可能干擾投票、造成其他選民不安，或侵犯他人隱私的拍攝行為加以限制。

根據LAist2日公布的最新統計，截至11月1日，洛杉磯縣已處理近140萬張選票，約占全縣590多萬名登記選民的24%。其中約90%透過郵寄方式投票，約10%是在投票中心親自完成投票。

橙縣截至11月2日上午，已處理61萬3165張選票，占登記選民約32%，其中約92.1%採郵寄投票，約7.7%親自投票。

洛杉磯縣本次選舉採用投票中心制度，選民可以在縣內任何一處開放的投票中心投票，不必局限於住家附近的指定投票站。3日大選正式投票日各地投票站開放時間從上午7時，至晚間8時截止。

選務單位提醒，尚未投票的合格選民可在3日親自前往投票中心完成投票，也可以將已填妥的郵寄選票投入官方投票箱。加州選民若錯過一般登記期限，仍可在投票日當天透過現場登記程序完成登記並投票。

投票中心，選民在完成登記手續後，可自行選擇任何一台投票機投票。（記者楊青/攝影）
投票中心，選民在完成登記手續後，可自行選擇任何一台投票機投票。（記者楊青/攝影）

投票中心，選民在完成登記手續後，可自行選擇任何一台投票機投票。（記者楊青/攝影）
投票中心，選民在完成登記手續後，可自行選擇任何一台投票機投票。（記者楊青/攝影）

投票的工作人員說多種語言，隨時準備幫助英語以及非英語選民辦理投票程序。（記者楊青...
投票的工作人員說多種語言，隨時準備幫助英語以及非英語選民辦理投票程序。（記者楊青/攝影）

完成投票後，現場義工向選民遞上「I VOTED」小貼紙以存紀念。（記者楊青/攝影...
完成投票後，現場義工向選民遞上「I VOTED」小貼紙以存紀念。（記者楊青/攝影）

完成投票後，現場義工向選民遞上「I VOTED」小貼紙以存紀念。（記者楊青/攝影...
完成投票後，現場義工向選民遞上「I VOTED」小貼紙以存紀念。（記者楊青/攝影）

投票站門口放置著包括中文在内的多種文字指示牌，幫助選民順利進場投票。（記者楊青/...
投票站門口放置著包括中文在内的多種文字指示牌，幫助選民順利進場投票。（記者楊青/攝影）

精華 FAQ

  • 格蘭杜拉投票中心出現持續人潮，工作人員估計單日逾1000人，2日下午前往投票也約需10至15分鐘完成流程，顯示選民參與度明顯升高。

  • 截至11月1日，洛杉磯縣已處理近140萬張選票，約占登記選民24%；截至11月2日上午，橙縣已處理61萬3165張，占登記選民約32%。

  • 加州允許選民拍攝完成投票後的選票自拍並分享社群媒體，但這不代表可在投票中心任意拍攝；若影響投票、造成不安或侵犯隱私，選務人員仍可限制。

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