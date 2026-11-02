疑逾2萬「非公民」登記選民 劉龍珠：須核實身分 才能投票
加州疑有逾2萬筆非公民選民登記引發爭議，劉龍珠要求核實身分保障選舉誠信；洛縣則質疑聯邦名單證據不足，雙方並在法院與選務程序上持續交鋒。
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加州疑有逾2萬筆非公民選民登記引發爭議，劉龍珠要求核實身分保障選舉誠信；洛縣則質疑聯邦名單證據不足，雙方並在法院與選務程序上持續交鋒。
加州逾2萬疑「非公民」選民登記紀錄持續引發爭議，第49選區州眾議員候選人、律師劉龍珠認為，政府應核實相關紀錄，不能僅憑選民登記資料的自我申報，就排除疑點。他主張，選舉制度既要保障合法公民的投票權，也必須確保只有符合資格者才能投票。
這起事件源於司法部10月15日表示，聯邦政府與國土安全部比對資料後，發現加州選民名冊有2萬930筆疑似非公民登記紀錄，遂向加州提出訴訟，要求州及地方選務機關核查，並在確認相關人士資格前暫時隔離部分選票。
面對聯邦政府的指控，洛杉磯縣政府10月21日公布選民登記官Dean Logan的初步審查結果。聲明指出，聯邦名單中約7035筆紀錄的地址位於洛縣。縣方抽查200筆資料後表示，約43%登記已取消，超過七成沒有投票紀錄；在有出生地資料的紀錄中，約38.9%顯示出生於美國。Logan質疑聯邦政府未提供足夠底層資料及比對方法，認為不能僅憑尚未完整驗證的名單隔離選票。
劉龍珠對洛縣解釋提出質疑，他指出，出生地資料來自選民登記紀錄上的申報，並非獨立核實的公民身分證明；已取消登記或沒有投票紀錄，不能直接證明當事人具有公民身分；沒有投票紀錄只能說明過去未查到投票紀錄，不能回答當事人是否符合登記資格。移民局10月26日提交法院的宣誓聲明中表示，該部門將洛縣提供的200筆抽樣資料與聯邦名單比對，並檢視相關移民紀錄後，發現成功匹配的對象中，沒有任何人在美國出生。
劉龍珠還質疑，洛縣以200筆抽樣資料作為初步審查依據，是否足以判斷整份名單的可靠性。這200筆約占洛縣7035筆相關紀錄的2.8%，縣政府表示審查仍在進行。劉龍珠認為，在尚未完成逐筆核實前，就以抽樣結果否定整份名單，證據不足。
據悉，司法部要求隔離相關選票的要求，10月28日遭聯邦法院駁回，法官認為此舉可能干擾選務並影響合法選民投票權。此外，洛縣選務官員收到大陪審團傳票，須於11月4日出庭提供相關資料。川普總統10月26日也在Truth Social表示，舉報選舉舞弊並促成涉案者被逮捕及定罪者，可獲100萬獎勵。
劉龍珠表示，作為長期關注選舉安全與法治的律師，他曾於2024年提起訴訟，狀告州長紐森與檢察長邦塔，挑戰其簽署的SB 1174法案。該法案限制地方政府要求選民在投票地點出示身分證明，除非州法或聯邦法另有要求。劉龍珠認為，該法案剝奪地方維護選舉誠信的基本權力，等於向任何願意登記的人敞開大門。
核心爭議在於加州是否存在大量疑似非公民選民登記，以及應否在確認資格前先隔離相關選票。劉龍珠主張先核實身分，洛縣則認為聯邦資料不足以直接推論。 他認為選民登記中的出生地等資訊多屬自我申報，不能當作獨立公民證明；而登記被取消或沒有投票紀錄，也不代表當事人一定不具投票資格，仍須逐筆查證。 洛縣抽查200筆後稱約43%已取消登記、逾7成無投票紀錄；聯邦移民局則宣稱比對相關移民紀錄後，成功匹配的對象中沒有任何人在美國出生，雙方結論明顯不同。
精華 FAQ
核心爭議在於加州是否存在大量疑似非公民選民登記，以及應否在確認資格前先隔離相關選票。劉龍珠主張先核實身分，洛縣則認為聯邦資料不足以直接推論。
他認為選民登記中的出生地等資訊多屬自我申報，不能當作獨立公民證明；而登記被取消或沒有投票紀錄，也不代表當事人一定不具投票資格，仍須逐筆查證。
洛縣抽查200筆後稱約43%已取消登記、逾7成無投票紀錄；聯邦移民局則宣稱比對相關移民紀錄後，成功匹配的對象中沒有任何人在美國出生，雙方結論明顯不同。
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