疑逾2萬「非公民」登記選民 劉龍珠：須核實身分 才能投票

加州逾2萬疑「非公民」選民登記紀錄引發爭議，洛杉磯縣提出反駁。(本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 加州疑有逾2萬筆非公民選民登記引發爭議，劉龍珠要求核實身分保障選舉誠信；洛縣則質疑聯邦名單證據不足，雙方並在法院與選務程序上持續交鋒。

加州逾2萬疑「非公民」選民登記紀錄持續引發爭議，第49選區州眾議員 候選人、律師劉龍珠認為，政府應核實相關紀錄，不能僅憑選民登記資料的自我申報，就排除疑點。他主張，選舉制度既要保障合法公民的投票 權，也必須確保只有符合資格者才能投票。

這起事件源於司法部10月15日表示，聯邦政府與國土安全部 比對資料後，發現加州選民名冊有2萬930筆疑似非公民登記紀錄，遂向加州提出訴訟，要求州及地方選務機關核查，並在確認相關人士資格前暫時隔離部分選票。

面對聯邦政府的指控，洛杉磯縣政府10月21日公布選民登記官Dean Logan的初步審查結果。聲明指出，聯邦名單中約7035筆紀錄的地址位於洛縣。縣方抽查200筆資料後表示，約43%登記已取消，超過七成沒有投票紀錄；在有出生地資料的紀錄中，約38.9%顯示出生於美國。Logan質疑聯邦政府未提供足夠底層資料及比對方法，認為不能僅憑尚未完整驗證的名單隔離選票。

劉龍珠對洛縣解釋提出質疑，他指出，出生地資料來自選民登記紀錄上的申報，並非獨立核實的公民身分證明；已取消登記或沒有投票紀錄，不能直接證明當事人具有公民身分；沒有投票紀錄只能說明過去未查到投票紀錄，不能回答當事人是否符合登記資格。移民局10月26日提交法院的宣誓聲明中表示，該部門將洛縣提供的200筆抽樣資料與聯邦名單比對，並檢視相關移民紀錄後，發現成功匹配的對象中，沒有任何人在美國出生。

劉龍珠還質疑，洛縣以200筆抽樣資料作為初步審查依據，是否足以判斷整份名單的可靠性。這200筆約占洛縣7035筆相關紀錄的2.8%，縣政府表示審查仍在進行。劉龍珠認為，在尚未完成逐筆核實前，就以抽樣結果否定整份名單，證據不足。

據悉，司法部要求隔離相關選票的要求，10月28日遭聯邦法院駁回，法官認為此舉可能干擾選務並影響合法選民投票權。此外，洛縣選務官員收到大陪審團傳票，須於11月4日出庭提供相關資料。川普總統10月26日也在Truth Social表示，舉報選舉舞弊並促成涉案者被逮捕及定罪者，可獲100萬獎勵。

劉龍珠表示，作為長期關注選舉安全與法治的律師，他曾於2024年提起訴訟，狀告州長紐森與檢察長邦塔，挑戰其簽署的SB 1174法案。該法案限制地方政府要求選民在投票地點出示身分證明，除非州法或聯邦法另有要求。劉龍珠認為，該法案剝奪地方維護選舉誠信的基本權力，等於向任何願意登記的人敞開大門。

劉龍珠主張，選舉制度必須確保只有符合資格者才能投票。（記者邵敏／攝影）