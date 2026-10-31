徵億萬富豪稅是否過關 或取決Z世代與嬰兒潮投票率

CalMatters政治記者Yue Stella Yu在她的臉書上說，州長紐森與競選下任州長的貝西拉與希爾頓，全都反對億萬富豪稅提案Prop 40。(facebook.com)

AI摘要 文章摘要整理： 加州第40號億萬富豪稅案反映世代政治分歧，年輕選民普遍支持、老年選民多持反對，最終結果將取決於Z世代與嬰兒潮世代的投票率。

Z世代（Gen Z）對稅收的看法與嬰兒潮 世代（Boomers）截然不同，億萬富豪稅案（Proposition 40）會不會通過，就看這兩個族群的投票 率了。

CalMatters報導，這次如果Z世代積極投票，他們或許會在11月將加州的藍調色彩推向更深的境界。此次各年齡層選民對主要議題的看法存在顯著差異：年輕人普遍支持對億萬富豪徵稅，而老年人則更傾向於阻止新稅項的徵收。

CalMatters採訪了18至29歲的選民，Z世代對民主黨 州長候選人貝西拉（Xavier Becerra）的支持並不熱烈，但他們似乎普遍渴望在今年秋天的選舉中投票反對他的對手（希爾頓，Steve Hilton）和億萬富豪們。

儘管如此，年輕人要改變權力格局，仍然面臨艱苦的戰鬥。他們佔加州成年人口的30%，但僅佔潛在選民的21%；而，55歲及以上者佔加州成年人口的36%，但佔潛在選民近50%。

被稱為「億萬富豪稅」的第40號提案，代表了加州不同世代之間最尖銳的政治分歧之一。年輕選民是這項提案能否通過的關鍵。年輕人計劃以壓倒性優勢投票支持40號提案，支持率約76%，而55歲及以上選民中只有36%的人計劃這樣做。同時，中年選民支持率約59%。

對於爾灣加大19歲的學生史（Stanley Shi，音譯姓氏）來說，這種世代分歧背後的原因顯而易見。「老年人往往擁有房產，或比Z世代富有得多，而我什麼都沒有…所以我當然會支持一項永遠不會衝擊到我的稅收。」