律師公會評「非常適任」 Maria Ghobadi初選領先 決戰11月3日

洛縣副地區檢察官Maria Ghobadi競選洛縣高等法院第64號法官席位（Office No. 64）。（洛縣副地區檢察官Maria Ghobadi提供）

洛杉磯縣副地區檢察官 Maria Ghobadi 爭取洛杉磯縣高等法院第64號法官席位（Office No. 64）的選戰進入最後衝刺，選民將於11月3日大選中投票選出。Ghobadi 在6月初選中以44.05%的得票率居首，並獲洛杉磯縣律師公會評為「非常適任」（Well Qualified），是本屆最受矚目的法官選舉之一。她的參選已獲得逾75位法官、現任及兩位前任洛杉磯縣地區檢察官，以及橫跨執法界、工會、民主黨組織與辯護律師界的廣泛支持。

高等法院法官為非黨派職位，由全縣選民選出，任期六年。在6月2日的初選中，Ghobadi 獲得約75萬票、得票率44.05%，在三名候選人中排名第一。由於無人得票過半，她將於11月3日與第二名的縣副公設辯護人朗達·海蒙（Rhonda A. Haymon）進行決選。

Ghobadi 出生於伊朗，隨家人逃離伊朗後定居南加州。和許多移民家庭一樣，她的成長深受勤奮工作與回饋社區的價值觀影響。她取得生物學學士學位後進入法學院，此後將整個法律生涯投入公職。

Ghobadi 擔任檢察官超過18年，長期為家庭暴力、性侵受害者，以及因謀殺和幫派暴力失去親人的家庭爭取公道。據競選陣營統計，她經手88宗陪審團審判，其中24宗為謀殺案，並處理超過1,500場預審聽證。

Ghobadi 以「公共安全、平等正義」（Public Safety. Equal Justice.）為競選主軸。她強調，法官必須在保護公眾安全與維護被告憲法權利之間取得平衡，並以公正、充分準備和尊重每一位出庭者為原則。

值得注意的是，為她背書的不僅有檢方同僚，也包括多位刑事辯護律師。洛杉磯縣替代公設辯護人 Jason Sanabria 表示，Ghobadi 追求的是正義而非單純定罪，處理每個案件都顧及各方當事人與家庭。

司法界的支持者包括加州上訴法院第二上訴區副大法官 Steve Goorvitch，以及洛杉磯縣刑事法院督導法官 Yvette Verastegui 與助理督導法官 Olivia Rosales。現任洛杉磯縣地區檢察官 Nathan Hochman、前任地區檢察官 Jackie Lacey 與 Steve Cooley 亦公開表態支持；Cooley 認為，她具備擔任法官所需的工作態度與司法氣質。

洛杉磯縣律師公會司法選舉評鑑委員會（JEEC）給予 Ghobadi「非常適任」評等，認為她具備優秀的專業能力、經驗、操守與司法氣質。

她同時獲得洛杉磯縣民主黨正式背書，以及《洛杉磯每日新聞》、長灘《Press-Telegram》、托倫斯《Daily Breeze》、《帕薩迪納星報》等南加州新聞集團旗下報紙和法律專業報《大都會新聞企業報》（MetNews）支持。MetNews 社論指出，在三名候選人中，Ghobadi 表現最為突出。

支持她的團體橫跨各界：

法官：超過75名法官

工會：SEIU 721、IBEW 第11分會、UNITE HERE 第11分會、國際碼頭倉庫工會（ILWU）等

執法團體：洛杉磯警察保護聯盟（LAPPL）、洛縣副警長協會（ALADS）、長灘警察協會等

社區團體：華裔美國公民聯盟（Chinese American Citizens Alliance）、I-華裔美國人政治行動委員會（IAPAC）、Asian Dems of Los Angeles County、加州伊朗裔美國人民主黨、Stonewall 民主俱樂部、全國婦女政治核心小組等

法庭之外，Ghobadi 長期投入社區服務。她曾擔任 Saddleback 社區學院基金會董事，協助為學生募集獎學金；也參與 Waymakers 基金會，服務犯罪受害者等弱勢族群。她曾透過 Project LEAD 計畫到小學課堂，為五年級學生講解法律、教育的重要性以及如何做出正確的人生選擇。愛狗的她也透過 Labelle 基金會寄養流浪狗。

大選日為11月3日（星期二）。選民可至洛杉磯縣選務處（Registrar-Recorder/County Clerk）網站查詢投票資訊，或瀏覽 Ghobadi 競選網站 mariaghobadi4judge.com 了解更多。