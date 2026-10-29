富豪砸錢反對… 加州億萬富豪稅逆轉 民調支持率下降

加州第40號公投提案（Prop. 40）億萬富豪稅最新民調顯示，支持率從上月的52%下滑至46%，反對率則攀升至52%。(美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 加州第40號億萬富豪稅公投在選前支持度逆轉下滑，反對方大幅籌資施壓，但提案仍可能因與其他稅制公投衝突而難以落實。

加州 非營利新聞媒體CalMatters報導，隨著選舉日逐漸逼近，加州選民對於實施全美首創的億萬富豪稅的支持熱度似乎正在消退。

從52%下滑至46% 反對率攀升至52%

距離11月3日加州大選不到一周，備受矚目的第40號公投 提案（Proposition 40）億萬富豪稅選情出現重大逆轉。根據加州公共政策研究所（PPIC）27日公布最新民調 ，億萬富豪稅支持率從上月的52%下滑至46%，反對率則攀升至52%，似乎面臨遭到選民否決的危機 。

第40號提案主張，對加州資產達10億元以上的富豪課徵一次性5%財富稅，藉此籌措公共醫療資金。支持者認為，富豪擁有龐大財富，應承擔更多社會責任，協助維持加州醫療服務的可負擔性；反對者擔心，這項新稅可能促使富豪遷離加州，影響投資、企業發展及未來稅收。

布林至少已投入1億元

Google共同創辦人布林（Sergey Brin）個人至少投入1億200萬元反對億萬富豪稅，凸顯科技富豪對這項稅制的態度。(路透)

這場公投已成為今年加州規模最大、競爭最激烈，也是最昂貴的選戰之一。截至10月中旬，反對陣營已募得超過2億500萬元，其中Google共同創辦人布林（Sergey Brin）個人至少投入1億200萬元，凸顯科技富豪對這項稅制的強烈反對。

儘管如此，第40號提案的支持者並未因此退縮。推動這項提案的國際服務業員工工會西部醫療保健工作者分會（SEIU-UHW）幕僚長吉梅內斯（Suzanne Jimenez），針對PPIC最新民調表示，民主黨選民中仍有「相當大的多數」支持這項提案。

250名億萬富豪被促納稅

吉梅內斯在寄給加州新聞媒體CalMatters的電子郵件中表示：「即使過去幾個月來，全球最具爭議的億萬富豪花費數百萬元散播有關這項提案的錯誤資訊，仍有明確多數選民支持要求約250名億萬富豪繳納一次性、適度的稅款，以確保數百萬加州居民仍能負擔醫療保健費用。」

值得注意的是，第40號提案即使獲得過半選民支持，也不代表一定能順利實施。選票上另有兩項可能與其牴觸的提案。其中，第42號提案主張禁止對個人財產及資產徵收新稅，並限制追溯課稅，目前獲得51%支持；第41號提案則限制部分新稅規避州政府支出上限，支持率為48%。若相關提案同時通過，最終仍可能依得票數及法律衝突判定影響億萬富豪稅的效力。

相較之下，選民對另外五項公投提案的態度較為正面。根據調查，以下五項提案均獲得過半受訪者表示將投下贊成票：

—第1號提案（Proposition 1）： 發行112億5000萬元住宅建設公債。

—第2號提案（Proposition 2）： 提高加州政府可存入儲備基金的稅收金額。

—第3號提案（Proposition 3）： 將針對高收入家庭徵收的所得稅永久延長。

—第37號提案（Proposition 37）： 設立250億元基金，協助民眾購屋。

—第38號提案（Proposition 38）： 發行80億元公債，資助免疫學研究。

選舉專家指出，對華人社區而言，這些提案涉及不同層面的切身利益。億萬富豪稅可能影響Medi-Cal等公共醫療計畫的財源；住宅及購屋補助攸關首次購屋家庭與年輕世代的置產機會；高收入所得稅與財富稅的不同課徵方式，也值得華人企業主及投資者留意。不過，這項民調並未單獨公布華裔選民的立場，不能據此推論華人支持或反對哪項提案。

至於州長選舉，民主黨候選人貝西拉（Xavier Becerra）在民調中持續保持領先。PPIC調查顯示，61%的可能投票選民表示將支持貝西拉，共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）則獲得37%的支持。

PPIC指出，這次調查於10月16日至22日進行，共有1086名可能投票的選民受訪，抽樣誤差為正負3.8個百分點。