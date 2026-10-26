亞市議員候選人布林克社區拜票 強調公安、族裔團結

Burton Brink（左）強調親民與開放政府理念，為促進不同族裔之間的溝通提供方向。（Burton Brink提供）

AI摘要 文章摘要整理： 亞凱迪亞市議員候選人布林克在選前走訪社區，主打公共安全、財政紀律與多元族裔溝通，爭取選民支持。

隨著11月3日選舉臨近，亞凱迪亞 市議員第二選區候選人布林克（Burton Brink）持續深入社區，透過挨家挨戶拜訪居民，鼓勵選民積極參與選舉，並就公共安全、政府財政管理及社區未來發展等議題交換意見。

布林克自1967年起定居亞市，1977年加入亞凱迪亞警察探索員計畫（Arcadia Police Explorer），開啟公共服務生涯。此後，他投身執法工作近40年，以洛縣警局警佐（Sergeant）身分退休。除豐富執法經驗，布林克曾擔任亞市政委員八年，其中四年任主席，累積地方政府運作、公共政策及社區事務的實務經驗。

布林克將公共安全列為競選核心議題，主張加強對警消人員的支持、維護社區治安、提升緊急災害應變能力、改善交通安全，並促進居民與公共安全單位之間的合作。此外，他關注市府財政紀律、納稅人資金的妥善運用，以及提升市政透明度與服務效率。布林克的公共服務理念強調以事實為依據、審慎判斷、勇於承擔責任，並透過跨部門合作解決問題。

亞凱迪亞是華裔聚居地，也是南加多元文化特色鮮明的城市之一。對布林克而言，良好的地方治理必須建立在理解不同社群需求、傾聽居民意見，以及確保市政服務公平且容易取得的基礎上。他強調親民與開放政府理念，為促進不同族裔之間的溝通提供方向。他希望改善多語言市政資訊服務、鼓勵華裔及其他族裔居民參與公共安全與社區議題討論、支持本地中小企業，以及協助長者與新移民家庭更便利取得市府資源。

更多關於布林克的競選資訊，請瀏覽他的官網：www.BurtonBrink.com