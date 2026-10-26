我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡康永「依約」赴蔣萬安競總成立大會 黑西裝黑帽進場

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

亞市議員候選人布林克社區拜票 強調公安、族裔團結

記者邵敏／亞凱迪亞報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Burton Brink（左）強調親民與開放政府理念，為促進不同族裔之間的溝通提...
Burton Brink（左）強調親民與開放政府理念，為促進不同族裔之間的溝通提供方向。（Burton Brink提供）

AI摘要

文章摘要整理：

亞凱迪亞市議員候選人布林克在選前走訪社區，主打公共安全、財政紀律與多元族裔溝通，爭取選民支持。

隨著11月3日選舉臨近，亞凱迪亞市議員第二選區候選人布林克（Burton Brink）持續深入社區，透過挨家挨戶拜訪居民，鼓勵選民積極參與選舉，並就公共安全、政府財政管理及社區未來發展等議題交換意見。

布林克自1967年起定居亞市，1977年加入亞凱迪亞警察探索員計畫（Arcadia Police Explorer），開啟公共服務生涯。此後，他投身執法工作近40年，以洛縣警局警佐（Sergeant）身分退休。除豐富執法經驗，布林克曾擔任亞市政委員八年，其中四年任主席，累積地方政府運作、公共政策及社區事務的實務經驗。

布林克將公共安全列為競選核心議題，主張加強對警消人員的支持、維護社區治安、提升緊急災害應變能力、改善交通安全，並促進居民與公共安全單位之間的合作。此外，他關注市府財政紀律、納稅人資金的妥善運用，以及提升市政透明度與服務效率。布林克的公共服務理念強調以事實為依據、審慎判斷、勇於承擔責任，並透過跨部門合作解決問題。

亞凱迪亞是華裔聚居地，也是南加多元文化特色鮮明的城市之一。對布林克而言，良好的地方治理必須建立在理解不同社群需求、傾聽居民意見，以及確保市政服務公平且容易取得的基礎上。他強調親民與開放政府理念，為促進不同族裔之間的溝通提供方向。他希望改善多語言市政資訊服務、鼓勵華裔及其他族裔居民參與公共安全與社區議題討論、支持本地中小企業，以及協助長者與新移民家庭更便利取得市府資源。

更多關於布林克的競選資訊，請瀏覽他的官網：www.BurtonBrink.com

精華 FAQ

  • 他以公共安全為核心，並強調支持警消、改善交通與災害應變，同時主張嚴守財政紀律、提高市政透明度，讓居民感受更有效率的地方治理。

  • 他自1967年定居亞市，曾參與亞凱迪亞警察探索員計畫，之後投入近40年執法工作，並以洛縣警局警佐退休，另曾任亞市政委員8年。

  • 布林克認為地方治理要理解不同社群需求，並推動公平易取得的市政服務，包含多語資訊、鼓勵華裔及其他族裔參與公共議題，支持中小企業與長者、新移民家庭。

亞凱迪亞

上一則

洛時評選最佳餐廳 Lielle奪冠

下一則

郭志爭取連任教委 研議哈岡、羅蘭岡共同建市

延伸閱讀

退休警佐進軍議會 布林克向華人談治安承諾

退休警佐進軍議會 布林克向華人談治安承諾
選戰倒數 候選人把握社區論壇發聲 爭取選民認識

選戰倒數 候選人把握社區論壇發聲 爭取選民認識
共和黨州長候選人華埠造勢 布萊克曼承諾力阻華埠監獄

共和黨州長候選人華埠造勢 布萊克曼承諾力阻華埠監獄
州眾議員候選人麥凱特侃談政見 首重生活成本、公安和教育

州眾議員候選人麥凱特侃談政見 首重生活成本、公安和教育
賀立寧角逐州參議員 紐約市警察公會力挺

賀立寧角逐州參議員 紐約市警察公會力挺
期中選舉／加州候選人「按電鈴拜票」挨家挨戶敲門5000戶

期中選舉／加州候選人「按電鈴拜票」挨家挨戶敲門5000戶

熱門新聞

中國留學生龐清方拘留數周後，10月20日繳納1.2萬保釋金後獲釋。（Monroe University體育部）

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

2026-10-22 14:20
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
加州一對高齡夫妻指出，投入逾230萬元購買金幣，卻因買入價格與實際價值不符，蒙受約90萬元損失。圖為黃金示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

2026-10-21 19:26
11月3日起，所有來美旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未曾到訪剛果。圖為美國入境示意圖。（記者邵敏／攝影）

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

2026-10-25 14:07
一名護士與家人赴加州旅遊，抵達洛杉磯機場後遭ICE拘留。圖為手銬示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

2026-10-19 15:38
24歲中國公民孫祥波（Xiangbo Sun，音譯），涉嫌超100萬的黃金及現金詐騙行動。（阿勒根縣警局）

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

2026-10-18 14:17

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變