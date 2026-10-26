郭志爭取連任教委 研議哈岡、羅蘭岡共同建市

哈仙達岡聯合學區教委會主席郭志爭取連任，主張改善課程與校園設施，並研究哈仙達岡與羅蘭岡共同建市的可行性。（記者張庭瑜/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 哈仙達岡聯合學區教委會主席郭志爭取連任，回顧任內推動STEM、音樂課程與校園設施改善，也提出哈仙達岡建市、甚至納入羅蘭岡的構想。

從推動校園改革到構思地方建市，哈仙達岡聯合學區 教委會主席郭志（Gino Kwok）表示，他投入公共事務 多年，希望再為社區完成一件重要的事。正爭取連任的他除了持續關注學區教育，未來也有意推動哈仙達岡建市，並正研究將羅蘭岡 納入範圍的可行性，讓居民對地方發展有更多決定權。

郭志2011年首次當選教委，目前代表第四選區。他認為，學區除了關注學生的測驗成績，也應了解家長與學生對升學的期待，據此規畫課程。他任內支持增設的課程以科學、科技、工程及數學（STEM）為主，也推動設立管弦樂課程，以回應學生不同的學習需求。

他以威爾遜高中（Wilson High School）為例，該校學生人數從過去約1400人增至今年約1600人，超過洛斯阿圖斯高中（Los Altos High School）。他認為，學生人數增加，與學校近年調整課程及設施改善有關。

在校園設施方面，郭志表示，曾向聯邦眾議員Linda Sánchez爭取約85萬元，翻新威爾遜高中的媒體中心；學區也先後為威爾遜高中及洛斯阿圖斯高中興建足球場與跑道。他並表示，已為學區爭取約130萬元外部經費，另透過個人出資及募款，提供超過300份獎學金，累計金額逾6萬元。

談到斥資約5400萬元重建的韋奇沃斯小學（Wedgeworth Elementary School），郭志指出，該校過去長期使用臨時教室，前教委徐乃星引進中文雙語沉浸式課程後，學生人數逐漸增加，目前已超過500人。對於外界討論重建成本，他表示，校舍多年未能興建，期間物價持續上漲，建築成本也隨之提高。

學生人數與經費分配，也是郭志關注的重點。他估算，學區每名學生每年可帶來約1萬2000元經費，高中約需1000名學生，其他學校約需300名學生，才能維持收支平衡。

對於該學區限制教委任期的B提案，郭志表明反對立場，認為教委需要時間累積經驗與人脈。他以前教委為例，指出三人服務均超過20年。他表示，加州設有教委任期限制的學區比例不高，教委是否續任，可交由選民透過選舉決定。他也提到，學區改採分區選舉後，教委僅由各自選區內的選民選出，他對此制度持不同看法。

除了學區事務，郭志也談到哈仙達岡建市構想。他表示，當地過去曾推動建市，但未能成功。近期有社區人士提議將羅蘭岡一併納入，他已著手研究，並與洛杉磯縣府相關人士初步交換意見。

郭志指出，建市涉及與洛杉磯縣協商稅收分配，也須經地方機構成立委員會（LAFCO）等程序，因此必須先完成研究、擬定完整計畫，並爭取不同族裔居民及民選官員支持。他表示，將在11月3日的選舉結束後，開始研擬相關計畫。