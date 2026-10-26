核桃市、鑽石吧民代拚連任 伍立倫、鄧嘉猷、李敏妮聚焦政績
核桃市長伍立倫、鑽石吧市議員鄧嘉猷與核桃谷水區董事李敏妮，分別以政績、經驗及水費水質政策為訴求，呼籲選民在11月3日支持連任。
AI摘要
文章摘要整理：
核桃市長伍立倫、鑽石吧市議員鄧嘉猷與核桃谷水區董事李敏妮，分別以政績、經驗及水費水質政策為訴求，呼籲選民在11月3日支持連任。
治安、市政經費與水費上漲，成為核桃市與鑽石吧民選官員爭取連任的訴求重點。核桃市長伍立倫（Allen Wu）與鑽石吧市議員鄧嘉猷（Chia Yu Teng）日前在核桃市共同表示，以「兩個城市、共同的承諾」為號召，強調施政經驗與任內成果。核桃谷水區第三選區董事李敏妮（Theresa Lee）則提出穩定水費、把關水質及擴大自主水源三大方向，三人均盼選民在11月3日投票支持。
伍立倫與鄧嘉猷皆以「經驗」作為爭取支持的主軸，認為城市推動建設、爭取資源，需要與縣、州及聯邦政府協調，現任者熟悉行政運作，也已建立合作關係，有助延續施政。參與核桃市政八年的伍立倫以任內爭取建設經費為例，強調與各級政府保持良好互動的重要性，並細數治安、教育及公共衛生等方面的投入，呼籲選民踴躍投票。
擁有四年議員資歷的鄧嘉猷認為，新人上任需要時間熟悉市政，現任者則能憑藉既有經驗持續推動工作。談及任內成績，他指出，鑽石吧犯罪數據明顯下降，雖仍有居民受個別案件影響，但整體治安已有改善；完善的道路、公共設施與休閒空間，加上優良學區，為居民生活與商家經營提供良好環境。
針對住戶關心的水費問題，李敏妮解釋，大都會水區批發水價每年調升約10%，是水費上漲的原因之一。核桃谷水區因此趁水源充裕、大都會水區低價釋水時大量購入，存入地下蓄水層，待外部供水吃緊時取用，藉此降低購水成本、減緩水費漲幅。水質方面，據她介紹，水區每年檢驗約1萬7000份水樣，確保供水符合州與聯邦標準。
兩人都以「經驗」與任內成果作為主要訴求，強調現任者較熟悉行政運作，也已建立與縣、州及聯邦政府的合作關係，有助持續爭取建設與資源。 鄧嘉猷指出，鑽石吧犯罪數據已有明顯下降，整體治安改善；同時道路、公共設施與休閒空間更完善，並受優良學區加持，讓居民與商家受益。 她表示大都會水區批發水價每年約調升10%是主因；水區趁低價大量購水存入地下蓄水層，缺水時再取用，並每年檢驗約1萬7000份水樣確保水質。
精華 FAQ
兩人都以「經驗」與任內成果作為主要訴求，強調現任者較熟悉行政運作，也已建立與縣、州及聯邦政府的合作關係，有助持續爭取建設與資源。
鄧嘉猷指出，鑽石吧犯罪數據已有明顯下降，整體治安改善；同時道路、公共設施與休閒空間更完善，並受優良學區加持，讓居民與商家受益。
她表示大都會水區批發水價每年約調升10%是主因；水區趁低價大量購水存入地下蓄水層，缺水時再取用，並每年檢驗約1萬7000份水樣確保水質。
上一則
郭志爭取連任教委 研議哈岡、羅蘭岡共同建市
下一則