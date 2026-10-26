核桃市、鑽石吧民代拚連任 伍立倫、鄧嘉猷、李敏妮聚焦政績

鑽石吧市議員鄧嘉猷表示，現任者已建立人脈、熟悉市政運作，能延續任內治安改善的成果，盼選民再給他四年時間。（讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 核桃市長伍立倫、鑽石吧市議員鄧嘉猷與核桃谷水區董事李敏妮，分別以政績、經驗及水費水質政策為訴求，呼籲選民在11月3日支持連任。

治安、市政經費與水費上漲，成為核桃 市與鑽石吧 民選官員爭取連任的訴求重點。核桃市長伍立倫（Allen Wu）與鑽石吧市議員鄧嘉猷 （Chia Yu Teng）日前在核桃市共同表示，以「兩個城市、共同的承諾」為號召，強調施政經驗與任內成果。核桃谷水區第三選區董事李敏妮（Theresa Lee）則提出穩定水費、把關水質及擴大自主水源三大方向，三人均盼選民在11月3日投票支持。

伍立倫與鄧嘉猷皆以「經驗」作為爭取支持的主軸，認為城市推動建設、爭取資源，需要與縣、州及聯邦政府協調，現任者熟悉行政運作，也已建立合作關係，有助延續施政。參與核桃市政八年的伍立倫以任內爭取建設經費為例，強調與各級政府保持良好互動的重要性，並細數治安、教育及公共衛生等方面的投入，呼籲選民踴躍投票。

擁有四年議員資歷的鄧嘉猷認為，新人上任需要時間熟悉市政，現任者則能憑藉既有經驗持續推動工作。談及任內成績，他指出，鑽石吧犯罪數據明顯下降，雖仍有居民受個別案件影響，但整體治安已有改善；完善的道路、公共設施與休閒空間，加上優良學區，為居民生活與商家經營提供良好環境。

針對住戶關心的水費問題，李敏妮解釋，大都會水區批發水價每年調升約10%，是水費上漲的原因之一。核桃谷水區因此趁水源充裕、大都會水區低價釋水時大量購入，存入地下蓄水層，待外部供水吃緊時取用，藉此降低購水成本、減緩水費漲幅。水質方面，據她介紹，水區每年檢驗約1萬7000份水樣，確保供水符合州與聯邦標準。

核桃谷水區第三選區董事李敏妮手持競選文宣，提出穩定水費、把關水質與擴大自主水源三大方向，主打可負擔、安全、永續的供水。（讀者提供）

核桃市長伍立倫（Allen Wu）在核桃市服務八年，此次尋求連任，強調與縣、州、聯邦政府的良好關係，為市府爭取到建設經費與治安資源。（讀者提供）

（左起）核桃谷水區董事李敏妮、鑽石吧市議員鄧嘉猷與核桃市長伍立倫手持各自的競選文宣同台造勢，呼籲選民在11月3日選舉中投票支持連任。（讀者提供）