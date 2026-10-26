聖蓋博擬升銷售稅至12% 若通過為加州最高

聖蓋博市民將在今年11月選票上，決定是否通過銷售稅（Sales & Use Tax）上漲1%的Measure PS法案。圖為聖蓋博市府。（記者王若然／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖蓋博市11月將公投Measure PS，若通過銷售稅將升至12%，成為加州最高，新增稅收將用於警消設施升級與公共安全建設。

聖蓋博 市民將在今年11月選票上，決定是否通過銷售稅（Sales & Use Tax）上漲1%的Measure PS法案。該法案規定該市銷售稅上漲至12%。若法案通過，聖蓋博市將成為加州 首個銷售稅達12%的城市。

目前聖蓋博市銷售稅為11%，其中大部分收入歸加州及洛杉磯縣政府，聖蓋博市府只分到其中一小部分（1.75%）。Measure PS通過後，上漲的1%將全歸市府，該法案永久生效。換言之，法案通過後，市府能從銷售稅中取得2.75%收入。根據Ballotpedia，該法案預計每年給聖蓋博市帶來710萬元收入。

根據加州稅務與費用管理局（CDTFA）10月1日生效銷售稅法，目前加州尚未有達到或超過12%銷售稅的城市。最高的銷售稅為11.75%，有兩個城市：蘭卡斯特（Lancaster）和Palmdale，均在南加州。

圍繞聖谷的華人聚居區城市，則多數為11%。如阿罕布拉、亞凱迪亞、蒙特利公園市。阿蘇薩為11.25%。就連最近引起諸多討論的要漲銷售稅的鑽石吧市，目前是10.25%，若該市通過上漲提案，則為11.25%。

聖蓋博市有一項成年累月的「遺患」需要大筆資金，那就是該市的警消建築和設備升級。Measure PS的一大部分收入，也將用於此。聖蓋博市府對該提案的介紹中，提及該市每接到一通緊急醫療911電話，有六成情況會在五分鐘內再接到另一通。由於聖蓋博市只有一輛救護車和一組救護人員，市府不得不仰賴鄰近城市處理第二通求救電話，可能因此延誤到場時間。

該市市議員曼查卡（Denise Menchaca）接受本報訪問時表示，其實該市的警消設備升級，早在20年前就應該直面並解決，現在建造一座新的警局需要6000至9000萬，是20年前的三倍。「本屆市議會是在直面難題」，她說，聖蓋博市近幾年商業欣欣向榮，住商建案增多，也需要更大警消力量。

曼查卡說，聖蓋博市目前的警局實在太老舊，無法滿足逐漸擴大的警力需求。為讓大家有所了解，警局將於15日舉辦歷史上首次Open House，歡迎居民前去參觀。

聖蓋博市議員吳程遠表示，深入警局了解設施現況，發現這棟興建於1960年代的建築，不僅老舊不堪，更長期面臨嚴重漏水、管線堵塞、辦公空間及警員更衣設施不足等問題。如今的臨時補救措施，終究只是權宜之計，無法從根本解決警政設施長期不足問題。

吳程遠指出推動Measure PS提案已刻不容緩。為了城市長遠發展與居民安全，即使必須承擔政治風險，他仍選擇全力推動Measure PS，並承諾持續爭取將新增財源優先投入新警政大樓及其他迫切的公共安全建設。

對外界關心銷售稅提高至12%，是否影響消費意願。吳程遠相信，聖蓋博豐富的美食、購物、娛樂與住宿選擇，加上持續改善的公共安全環境，仍將是吸引消費者的重要因素。「不會僅因銷售稅增加一個百分點，就失去城市原有的吸引力」。

聖蓋博市民將在今年11月選票上，決定是否通過銷售稅（Sales & Use Tax）上漲1%的Measure PS法案。圖為聖蓋博市商業區的Tawa Gateway。（記者王若然／攝影）