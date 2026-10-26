中文社群轉傳選舉假訊息 連博士也信 讓入籍者都不敢投票

華人權益促進會中文數位參與項目負責人Jinxia Niu指出，選舉不實訊息與移民執法恐懼交織，讓部分已入籍的華裔選民也不敢投票。（線上簡報會截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 中文社群流傳的選舉假訊息，正與移民執法恐懼交織，讓部分具投票資格的公民卻步；專家提醒，闢謠需結合制度解釋、跨平台查核與媒體識讀。

11月期中選舉將至，華裔選民面對的干擾，不只是難辨真假的政治消息，還有「入籍後投票 會不會惹麻煩」的恐懼。專家23日在美國社群媒體（American Community Media）線上簡報會指出，選舉不實訊息經中文社群帳號翻譯、轉傳，再與移民 執法消息交織，可能讓原本具投票資格的公民選擇留在家中。

華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action）中文數位參與項目負責人Jinxia Niu表示，團隊多年來追蹤逾600則不實訊息，發現中文選舉假訊息的傳播重心，正由微信 逐漸轉向X平台。不過，微信仍是重要傳播管道，訊息往往先在X出現，再經翻譯流入微信群及YouTube，形成跨平台擴散。

她指出，團隊觀察到的中文不實訊息，約六成直接翻譯自英文右翼內容；進入中文圈後，部分訊息又被扭曲或加入新的說法。語言隔閡讓部分讀者難以比對英文原始報導，也使中文網紅對事件的解讀，更容易成為受眾認識事件的主要依據。

其中，「不查身分證，任何人都能投票」是幾乎每逢選舉就會出現的說法。Niu表示，不少中國移民習慣辦事時出示身分證，接觸美國各州不同的選舉制度時，容易把投票現場的證件要求，誤解為是否設有資格審核。有人以為現場不查身分證，等同沒有資格審核。實際情況是，在選民前往投票前，即已通過選民登記制度，完成投票人身分的查驗。闢謠因此不能只說訊息錯誤，還需要從制度差異解釋起。

更值得關注的是，這類訊息與移民暨海關執法局（ICE）執法帶來的恐懼結合後，影響已超出政治立場。她舉例，當選民登記系統出錯的消息傳入中文社群，微信及小紅書上隨即出現擔憂：非公民是否會被誤登記、會不會因此遭逮捕，甚至有人連已歸化入籍後能否投票都開始懷疑。

Niu表示，團隊已感受到這種恐懼讓部分合資格公民卻步。反移民敘事造成的影響，也不限於華裔，印度裔、菲律賓裔及越南裔社群，同樣面臨因恐懼而產生的分化。

人工智慧則為查證增加另一層難度。她指出，已有社區成員直接使用聊天機器人取代閱讀新聞，但以中文和英文詢問同一選舉問題，可能取得不同答案及消息來源。她呼籲科技公司重視中文資訊品質，讓查核內容更容易被搜尋及引用。

Factchequeado共同創辦人兼執行長Laura Zommer也引述研究指出，受測聊天機器人的英文選舉回答，約三成存在不完整、過時或錯誤問題，西班牙文則達45%，顯示語言落差也存在於AI服務。

高學歷同樣不代表能免於受騙。Niu表示，團隊發現部分第一代高學歷移民，也容易相信或轉傳不實訊息；擁有理工科博士學位，並不等於接受過媒體識讀與查證訓練。

如何減少假訊息影響？全國公民參與會議執行長Cameron Hickey則提醒，看到令人憤怒或害怕的消息時，應先停下來，查明來源、尋找其他可靠媒體的報導，再追溯原始資料，避免在未核實前轉傳。