鄧嘉猷拚連任 倡招商、吸引年輕家庭落腳鑽石吧
鑽石吧市議員鄧嘉猷爭取連任，主打招商、增住宅與改善交通治安，盼以專業服務業和年輕家庭帶動城市稅收成長。
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鑽石吧市議員鄧嘉猷爭取連任，主打招商、增住宅與改善交通治安，盼以專業服務業和年輕家庭帶動城市稅收成長。
市政支出持續攀升，稅收成長卻相對緩慢，鑽石吧市議員鄧嘉猷（Chia-Yu Teng）認為，城市應善用學區、治安及地理位置優勢，吸引中小企業與專業服務業進駐，並透過住商混合開發增加住宅，吸引年輕家庭落腳，帶動消費與稅收成長。
鄧嘉猷23日拜會世界日報表示，鑽石吧位處洛杉磯、橙縣及內陸帝國交會的門戶位置，但山區多、缺乏大面積空地，難以建築大型賣場，因此應朝金融、保險、醫療等專業服務業發展。當地優質學區也帶動課後輔導、才藝教育等產業，為中小企業提供發展機會。為讓業者順利進駐，他主張優化商業執照申請程序，並研究由鄰近商家共享停車位，協助解決部分業者停車空間不足的問題。
吸引商家之餘，他也希望增加住宅選擇，讓年輕家庭有機會在當地落腳。他認為，鑽石吧除了山景豪宅，也需要共管公寓、連棟住宅等相對平價的房屋，居民增加後，自然能帶動消費。市府已通過北鑽石吧市中心（Town Center）開發計畫，整合老舊商業用地推動住商混合開發，可望提供2000多戶住宅，預計在五至十年間逐步推動；另有數件小型開發案，未來一、兩年可望增加100多戶住宅。
交通方面，57號與60號公路交流道改善工程自2023年展開，預計在2028年洛杉磯奧運前完工。他說，施工期間雖造成壅塞，完工後可望改善交通、減少事故，提升居民往來的便利性。治安與防災也是居民生活的重要環節。他指出，前一、兩年當地財產犯罪案件較多，近一年市府與警方密切合作，加強巡邏及安全宣導，社區守望相助組織也運作良好。鑽石吧鄰近山區，野火防範不可忽視，消防局定期逐戶檢查住宅周邊的植物清理情形。
具醫師背景的鄧嘉猷認為，處理市政與看病一樣，不能只給發燒病人退燒藥，而應找出病因、從根本解決問題。近四年的市議員經歷讓他眼界大開，有機會幫助更多人，這也是他爭取連任的原因。他並呼籲華人積極投票，指出鑽石吧亞裔人口約占六成，投票參與仍有提升空間。面對公投提案，也應深入了解內容，不能只憑標題做決定。
他認為鑽石吧應利用學區、治安與門戶位置優勢，吸引金融、保險、醫療等專業服務業與中小企業進駐，並帶動課後輔導、才藝教育等相關產業成長。 鄧嘉猷主張增加共管公寓、連棟住宅等較平價房源，並推動北鑽石吧市中心住商混合開發，預計可提供2000多戶住宅，另有小型案可再增100多戶。 他指出57號與60號公路改善工程可望在2028年奧運前完工，治安與防災也持續加強；自己因4年市議員經驗想持續解決問題，並呼籲華人提高投票率。
精華 FAQ
他認為鑽石吧應利用學區、治安與門戶位置優勢，吸引金融、保險、醫療等專業服務業與中小企業進駐，並帶動課後輔導、才藝教育等相關產業成長。
鄧嘉猷主張增加共管公寓、連棟住宅等較平價房源，並推動北鑽石吧市中心住商混合開發，預計可提供2000多戶住宅，另有小型案可再增100多戶。
他指出57號與60號公路改善工程可望在2028年奧運前完工，治安與防災也持續加強；自己因4年市議員經驗想持續解決問題，並呼籲華人提高投票率。
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