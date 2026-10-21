州參議員Archuleta提SB 694等多項法案獲簽署 加強保障加州退伍軍人

加州州參議員Bob Archuleta。（州參議員Bob Archuleta辦公室提供）

加州州參議員Bob Archuleta提出的SB 694法案，今年稍早獲州長紐森（Gavin Newsom）簽署成法，Archuleta也出席了簽署儀式。新法針對以不當手段向退伍軍人收費、協助申請福利的業者加強規範，防止退伍軍人在申請應得福利時遭遇欺詐、不當收費，或個人敏感資料遭濫用。

SB 694由Archuleta提出，州眾議員Pilar Schiavo及州參議員Sabrina Cervantes共同提案，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）共同贊助。法案主要針對未經美國退伍軍人事務部（VA）認證、卻向退伍軍人收費提供福利申請服務的個人或業者。這類業者俗稱「福利申請鯊魚」（claim sharks），可能透過非法收費、不實承諾或不當使用敏感資料等方式，從尋求福利協助的退伍軍人身上牟利。

Archuleta表示：「身為州參議院軍事與退伍軍人事務委員會主席，也身為退伍軍人，我很高興看到SB 694簽署成法。這是退伍軍人及其家庭的一場明確勝利，加州正在傳達清楚訊息，絕不容忍任何人剝削曾為國家服務的人。」

堵住監管漏洞 打擊不當收費

SB 694進一步強化經VA認證的縣退伍軍人服務辦公室（County Veteran Service Offices，CVSO）及非營利退伍軍人服務組織（Veterans Service Organizations，VSO）的角色，同時堵住過去讓不法業者規避監管的漏洞。

依據新法，任何個人或機構若未獲聯邦政府授權，不得招攬、收費或簽約提供退伍軍人福利申請協助，只有經認證的代表才能合法提供這類服務。法案也禁止索取或使用退伍軍人的聯邦政府登入憑證，並依聯邦法律限制服務收費。

邦塔表示，這類不當業者對需要協助申請福利的退伍軍人構成財務風險。SB 694將削弱並嚇阻相關個人或企業剝削退伍軍人；如果要向退伍軍人收費並協助申請福利，就必須取得VA認證。

Archuleta辦公室表示，加州有近180萬名退伍軍人，SB 694進一步強化加州對退伍軍人的保障，確保他們能取得因服役而應得的每一項福利。

議員：退伍軍人權益不容侵害

州眾議會軍事與退伍軍人事務委員會主席Schiavo表示，她身為退伍軍人的女兒，與許多人共同努力，希望保護身障退伍軍人免受不法業者收取非法費用。她感謝Archuleta推動法案，並表示退伍軍人的福利來自他們的服務與犧牲，每一分都應屬於他們。

州參議員Cervantes表示，SB 694歷經長時間推動，如今終於建立法律架構，保護退伍軍人在尋求VA福利申請協助時免受欺詐。她也感謝Archuleta推動這項法案，以及紐森將SB 694簽署成法。

VA認證制度確保合法申請服務

VA認證制度旨在確保退伍軍人在處理福利申請時，能獲得具資格且公平的代理服務。除了提供免費協助的CVSO及非營利VSO，VA也認證律師及福利申請代理人，代表退伍軍人處理福利申請。

Archuleta表示：「保護退伍軍人不是一項選擇，而是我們的責任。」

多項法案同獲簽署

除SB 694外，Archuleta辦公室表示，他提出的多項法案也已獲紐森簽署成法。

其中，SB 296以擴大版的身障退伍軍人房產稅豁免取代現行制度，為期五年。家庭收入高於83,474美元者，房產前100萬美元價值可減免50%；低於此標準者，前100萬美元價值可全額免稅。

SB 907針對有酒駕前科者的肇事逃逸案件設立強制刑期。被告若過去10年內曾因酒駕等相關罪名被定罪，再犯造成傷亡的肇事逃逸，將面臨強制刑期。Archuleta的孫女Samantha死於累犯酒駕者之手，他表示這類悲劇原本可以避免。

SB 1124要求加州公共衛生廳（CDPH）製作肺癌篩檢資訊標示，並要求持照菸草零售商張貼。Archuleta指出，加州肺癌篩檢率不到1%，為全美最低。

其他法案還包括：重新評估鐵路高風險路段（SB 667）、調整最高含15%乙醇汽油的加油設備認證（SB 795）、建立氫氣管線安全規範（SB 804）、將JROTC課程擴及特許學校及縣教育辦公室並開放在家自學學生參加（SB 1188）、賭博管制規費透明化（SB 920）、定義「工業城市」（SB 1274），以及規定外州軍隊進入加州執行任務須經州長許可（SB 1354）。

Archuleta目前代表加州第30州參議院選區，選區涵蓋洛杉磯縣及橙縣部分地區，並擔任州參議院軍事與退伍軍人事務委員會主席。他正競選連任，將於11月3日大選與共和黨籍候選人Araceli Martinez角逐。

（本文由州參議員Bob Archuleta辦公室供稿）