投票嗎？ 民生恐影響亞裔意願

亞裔力量網絡執行主任Mary Lou Akai Ferguson表示，生活成本是亞太裔選民關切的重點，但基層動員經費不足，影響深入接觸華裔等社區的工作。（線上簡報會截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 亞太裔選民普遍關注生活成本、移民執法與投票資訊混淆，專家指出，只有候選人真正回應不同社區的經濟壓力與需求，才能把高投票意願轉化為實際選票。

食品、住房與醫療開支不斷擠壓家庭荷包，成為亞太裔選民迎接期中選舉最關切的議題。美國社群媒體 （American Community Media）16日舉行線上簡報會，與會專家指出，調查顯示九成亞太裔計畫登記為選民，但能否將意願轉化為選票，仍取決於選民是否取得正確資訊，以及候選人能否回應生活壓力。

AAPI Data創辦人兼主任Karthick Ramakrishnan表示，該機構與亞太裔投票 組織APIA Vote合作的調查顯示，90%受訪登記選民計畫參與今年期中選舉，其中64%表示確定會投票。他提醒，投票意願不等於實際投票率，工作繁忙、投票不便及資訊不足，都可能讓有意參與的人最後未能投票。

他指出，生活成本與通膨持續主導亞太裔選民的關切，食品、醫療與住房尤其令人感到壓力。僅看貧窮率，無法完整呈現社區的經濟焦慮，即使收入高於聯邦貧窮線，許多家庭仍為日常帳單煩惱。

移民執法也牽動社區情緒。Ramakrishnan引述調查表示，41%亞太裔受訪者稱，自己或認識的人過去一年開始隨身攜帶身分文件，南亞裔 比例達53%。支持遣返所有無合法身分移民的比例，則由2024年12月的38%，降至2026年2月的29%。

亞太裔勝利基金（AAPI Victory Fund）主席Shekar Narasimhan表示，年輕人面對高住房成本，以及人工智慧可能帶來的工作衝擊，容易認為現有政治體制未能改善生活。候選人若想爭取支持，必須讓他們相信，自己願意為選民推動實質改變。

他也強調，亞太裔並非立場一致的票倉，不能認為候選人具有亞裔背景，就自然能獲得亞裔選票。比起外貌或族裔相同，更重要的是決策過程中，是否有人理解並代表社區需求。

亞裔力量網絡執行主任Mary Lou Akai Ferguson表示，同樣是負擔能力問題，密西根州科技工作者與拉斯維加斯賭場菲裔員工的處境可能截然不同，必須深入接觸才能理解。然而，依她觀察，今年選民動員資金約僅2022年的一半；內華達州原計畫聘用服務華裔及韓裔社區的工作者，也因經費不足未能落實。

APIA Vote執行主任Christine Chen指出，投票資訊混淆是另一障礙。她接觸的部分社區人士，因聽到有關限制郵寄投票的消息，誤以為已無法使用郵寄選票。她強調，必須協助選民釐清資訊，了解所在地的投票安排。

她表示，該組織與合作夥伴已向19州約120萬戶家庭寄出投票資訊，提供11種語言版本。家庭也能發揮作用，例如長輩帶年輕人一起投票、討論議題，或協助安排投票時間。她分享，自己18歲時，家人帶她投票後一起外出用餐，成為家庭傳統；一通提醒電話，也可能改變親友是否完成投票。