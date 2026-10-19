核桃谷水區選戰激烈 3空席6人爭 4華裔競逐

核桃谷水區現任理事林彥廷（Michael Lin）尋求第5水區連任。（檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 核桃谷水區今年3席改選共有6人參選，其中4名為華裔，選戰比往年更激烈，焦點集中在水費、財務、基礎建設與供水安全。

核桃 谷水區今年選戰很熱鬧，三空席六人爭，第2、第3及第5選區均有兩名候選人競逐，與多年來「參選人少、甚至沒有競爭」的情況，形成明顯對比。六參選人中，華裔 多達四人，更受華人社區關注。

服務範圍包括鑽石吧 、核桃、波莫那、工業市、西柯汶那部分地區和羅蘭岡東部地區的核桃谷水區，現有約427英里的輸水管線、17座抽水站及32座蓄水池，負責約29平方英里近10萬居民及企業的供水與基礎建設。五名理事各代表一個選區，負責制定政策、通過年度預算及監督供水系統營運。

本次第2選區選戰，由Michael Braun與Brian Worthington競逐。洛杉磯縣選務資料顯示，Braun為刑事司法教授，Worthington是鑽石吧市政委員會委員。

Braun將水費、財務透明、基礎建設及長期水源安全列為主要議題。他提出，水費調整應有充分說明，居民應能了解費用如何使用；同時強調管線、蓄水池及抽水設備等基礎建設的維護，以及面對乾旱和未來需求的長期規畫。

Worthington目前主要負責城市短、中長期發展、土地使用及相關規畫審查。

第3選區則在現任理事李敏妮（Theresa Lee）和Kenny Shu之間角逐。

作為核桃谷水區資深理事，李敏妮2016年1月開始擔任核桃谷水區理事，目前主持水區財務委員會，同時參與公共資訊、工程、接班及新大樓等委員會工作。李敏妮早年畢業於南加大，主修生物學。她長期參與社區服務，活躍於南加州科工會、鑽石吧華人協會等。

挑戰者Kenny Shu是一名企業主，曾從事電子資料交換及電子訂單服務相關企業，並參與獅子會等社區服務。

第5選區在現任理事林彥廷（Michael Lin）與楊柏嵐（Dennis Yang）之間競逐。第5選區也是核桃谷水區今年改選最特別選區。林彥廷今年7月才獲水區董事會任命，填補前任理事趙百淳搬家離任後留下的空缺，任期至今年11月。趙百淳剩下的後半段兩年任期缺，則在今年11月3日改選，獲勝者任期至2028年底。

林彥廷先後就讀聖塔芭芭拉加大、南加大並赴台灣大學及北京大學交換學習、獲南加大稅務碩士學位，現為會計師。他表示，擊敗八名對手獲得委任擔任替代理事短短的幾個月中，已多次參加水區委員會議，逐步熟悉水區運作，包括水資源管理、水價、財務、基礎建設以及居民服務等議題。

他表示，此次競選特別關注水區的財務管理、預算、公共資源使用、水務基礎建設及長期水資源規劃等問題。

楊柏嵐是科技業高管。他2002年起居住在核桃谷水區服務範圍，曾擔任非營利貿易協會資訊長9年，負責科技營運、網路安全、大型專案、合約及數百萬元預算，並管理超過150名科技專業人員、服務全球3萬多員工。他的競選主張包括合理水費、安全可靠供水、審慎財務管理、網路安全與緊急應變，改善居民服務和透明度等。

楊柏嵐（Dennis Yang）挑戰核桃谷水區第5選區理事職位。（檔案照）

核桃谷水區現任理事李敏妮（Theresa Lee）競選第3水區連任。（檔案照）