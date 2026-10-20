49選區眾議員候選人劉龍珠「守護下一代」：華裔應獲公平教育

劉龍珠17日舉辦主題為「守護下一代」的新聞會。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 劉龍珠在蒙特利公園市舉辦「守護下一代」活動，強調教育公平、華裔家庭價值與招生公正，並批評平權行動不利亞裔學生。

加州 第49選區眾議員 候選人劉龍珠，日前在蒙特利公園市舉辦主題為「守護下一代」的活動，圍繞教育公平、華裔 傳統文化與家庭價值觀等發表看法。當天多位民選官員、政黨領袖出席，分別就大學招生政策、教育及公共安全等議題表達立場。

劉龍珠表示，華裔傳統價值觀與共和黨的保守理念有共通之處，特別體現在重視教育、勤奮工作及家庭責任等方面。他舉例，許多華人家庭重視教育，買房優先考慮學區，即使承擔高額房貸，也希望孩子獲得最好的教育資源。

劉龍珠認為，華人父母非常偉大，把自己能給的最好東西都留給孩子。父母去超市精打細算，想買件衣服，也要等到打折時；但如果孩子補習，每小時收費上百元，也會咬牙支付。「為了孩子，他們願意付出一切。」因此他希望推廣教育公平理念，讓華裔孩子擁有公平的競爭機會，未來得到保障。

劉龍珠轉述華人家庭經歷，一成績優異、GPA近滿分的學生申請加州的醫學院未獲錄取。他批評平權行動影響亞裔學生獲得公平競爭機會，並強調亞裔家庭無需特殊待遇，希望招生遵循公平、公正原則，憑借自身的學業表現和能力參與競爭。

參選以來，劉龍珠稱遇到不少困難，也感受排斥和敵意，他曾被人吐口水，財物被搶、車窗被砸等。「做正確的事，而不是容易的事」，他經常用這句話自勉，希望堅持競選理念，推動教育公平，維護亞裔家庭權益。

共和黨加州副州長候選人Gloria Romero支持劉龍珠競選，她表示，無論就業、承包業務、勞動力市場或大學招生，都應堅持公平、客觀的評估標準，不應該因膚色或姓氏而受到不同對待。Romero承諾，若當選副州長，將把教育列為首要施政重點，支持將SAT及ACT標準化考試成績納入大學申請評估。

第31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國（Eric Ching）也出席活動，批評民主黨相關政策導致犯罪、欺詐及無家可歸問題加劇。他對學校性別教育表達擔憂，呼籲選民認真考慮這些議題，不要放棄投票權利。

共和黨加州副州長候選人Gloria Romero（右）支持劉龍珠（左）競選。（記者邵敏／攝影）

劉龍珠認為，華人父母非常偉大，把自己能給的最好東西都留給孩子。（記者邵敏／攝影）