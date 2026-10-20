母親勉勵劉龍珠：若競選成功 要多為普通人著想

如果競選成功，母親希望劉龍珠「要多為普通人著想，好好工作。」 （記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州第49選區眾議員候選人劉龍珠在期中選舉前舉行造勢，母親到場力挺，並希望他若當選能多為普通人著想，也強調孝親與家庭支持是他成功的重要力量。

11月3日期中選舉越來越近，加州 第49選區眾議員 候選人劉龍珠日前舉行造勢活動，做最後衝刺。活動當日除多位民選官員、政黨領袖出席外，劉龍珠母親也到場，支持兒子參選。

劉龍珠母親來自中國揚州，她當天坐在觀眾席上，安靜的看著演講台上的兒子發表競選政見，雖然不懂英文，但幾小時的會議，母親一直認真傾聽。

接受本報專訪時，這位傳統的華人 母親靦腆講述，劉龍珠從小學習勤奮，成績優異，「他很聰明，全年級成績第一名。」母親說兒子最大的優點是善良、孝順，雖然工作很忙，但經常陪她吃飯，每次都會點她喜歡吃的東西。

劉龍珠給母親做全套烤瓷牙，希望老人家有一口好牙，可以吃得更好。看到兒子如今成就，母親很開心，但也心疼，「他做事很認真，太辛苦，我不希望他太累。」如果競選成功，母親唯一希望兒子「要多為普通人著想，好好工作。」

談及母親的影響，劉龍珠表示，母親給予的愛，是一路支撐他的重要力量，「我在美國讀書、工作、參加競選，期間經歷種種困難，都讓我更加希望能做一些真正有意義的事。」他說，如果沒有母親的愛，以及他希望努力工作、讓母親過上更好生活的願望，就不可能走到今天。「她就是我的一切。」

劉龍珠希望自己能夠當選，並藉此推動教育公平、傳播華人傳統價值觀。「我特別希望華人孝順、感恩父母的理念，能融入美國社會，這樣的價值觀不僅家庭和睦，也能讓社會更有凝聚力。」他說，華人之光李昌鈺、程正昌、黃仁勳等都非常孝順，不是功成名就後孝順，而正因為他們的孝順，才有源源不斷的動力，事業高歌猛進，取得成功。

劉龍珠回憶，自己剛開始當律師時，工作沒現在這麼忙，有時候，他去其他律所開會，就會帶母親一起。「別人看到我們，以為她是我的同事。其實，她就是我的媽媽。因為我想會議結束後，可以帶她去旁邊餐館吃飯。」會議期間，劉龍珠在辦公室開會，母親就在外面等著，「有人給她拿巧克力、糖果，她就看雜誌。雖然看不懂英文，但她看看圖片，也能找到樂趣，這些都是我珍貴的回憶。」

劉龍珠說，在一些美國人的觀念中，父母年紀大了，照顧他們可能被視為一種負擔。但他認為，「父母不是人生的負擔，而是力量的源泉。只要父母還在，你就知道自己有一個可以回去的地方，有一個真正屬於自己的家。」

劉龍珠17日舉行新聞會，為競選州眾議員做最後沖刺。（記者邵敏／攝影）