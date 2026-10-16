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華裔劉令淳兩代都是市議員 父在台北 她在美接棒

記者王若然／爾灣報導
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劉令淳（右）與父親劉樹錚。（劉令淳提供）
劉令淳（右）與父親劉樹錚。（劉令淳提供）

AI摘要

文章摘要整理：

爾灣台裔市議員劉令淳在社區支持下連任，同時承接已故父親劉樹錚的從政精神，延續跨越台美兩地的政治傳承。

爾灣市第一區市議員劉令淳（Melinda Liu）兩年前在社區高呼聲下當選市議員，成為該市首位能流利說中文的市議員，也是擔任該職的首位台裔。如今她競選連任，希望可以繼續服務社區。而鮮為人知的是，劉令淳的父親劉樹錚曾經是台北市議員，父女兩人從政生涯的傳承，如今在巧合推動下，跨過大洋命運般地重疊。

劉令淳兩年前在爾灣市重劃選區時，在社區和眾多朋友力推下，成為第一選區市議員。劉令淳本業是律師，在此之前從未想過要當市議員。對她的父親劉樹錚而言，更是沒想到女兒來到異國，在美國的城市成為市議員。劉令淳16歲來美，她說，其實在美國，作為移民的地方，剛開始沒有想要從政。後來因為參加很多社區活動，認識很多人，都建議她出來選，才順理成章踏入市議會。劉令淳回憶，在宣誓成為市議員那晚，父親很高興，坐在第一排，現場打視訊電話給在紐約的姑姑報喜。

劉樹錚已經辭世。他生前在台灣法律界名聲赫赫。曾在江南案中擔任情報局局長汪希苓的辯護律師。他也曾擔任國防部法官、檢察官，以及台北市議會第四、五屆議員等。

劉令淳說，父親的律師和市議員生涯其實深深影響了她。在父親首次競選台北市議員時，她才三、四歲。印象中，父親參與台北捷運建設，改善民生以及為警員升級保護裝備等。她說，不管是從業律師還是市議員，他都竭力服務於人民。讓她印象最深刻的一件事，是在她八歲多時，看到電視上有競爭對手抹黑父親，劉令淳說，「這些人是壞人，他們說你不好的話。」而父親則說，「他們不是壞人，是我議會的同事。」這教會劉令淳，即便受到對方的刻意抹黑，也不能自私地隨著自己的性子不相往來，拒絕合作。劉令淳說，她記得父親經常工作好幾個小時，很少在家中見到他。而父親的律師生涯也啟發她後來成為律師，幫助他人。

讓很多人意外的是，劉令淳的父親劉樹錚2025年12月7日辭世後，劉令淳照常出現在兩日後、即9日的市議會例會。她說，「很多人以為我不會去了。」而市府也告訴她可以在家線上參加會議或請假。不過，劉令淳說，如果爸爸知道，他一定會講，「那你就去好了。」9日晚的市議會，探討了很多重大項目，開了約12個小時，劉令淳說，雖然有很多有爭議的案子，但很感激都在那晚順利解決。市府人員也在當晚會議後，表達了對她出席議會的感激。

劉樹錚（中）與太太華企菁（左）參加女兒劉令淳就職典禮。（劉令淳提供）
劉樹錚（中）與太太華企菁（左）參加女兒劉令淳就職典禮。（劉令淳提供）

兒時的劉令淳與父親劉樹錚。（劉令淳提供）
兒時的劉令淳與父親劉樹錚。（劉令淳提供）

精華 FAQ

  • 她是爾灣市第一選區市議員，也是該市首位能流利說中文的市議員，並且是首位擔任此職的台裔。她兩年前在社區力推下當選，如今再度尋求連任。

  • 劉樹錚生前是台灣知名律師，曾在江南案中擔任汪希苓的辯護律師，也做過國防部法官、檢察官，並曾任台北市議會第4、5屆議員，影響深遠。

  • 在父親於2025年12月7日辭世後，她仍在兩天後照常出席9日的市議會例會。即使市府建議她可請假或線上參與，她仍認為父親會希望她到場履職。

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