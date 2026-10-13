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南加民代 挺反加稅、選舉公平提案

記者張宏／洛杉磯報導
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加州眾議員候選人劉龍珠（左）和共和黨代表鄧洪（右）日前聯合參議員Kelly Se...
加州眾議員候選人劉龍珠（左）和共和黨代表鄧洪（右）日前聯合參議員Kelly Seyarto支持39號和43號提案。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州多名民代與候選人共同力挺39號與43號提案，主張加強選民身分驗證、提高地方特殊稅門檻，並批評加州以加稅方式解決財政問題。

加州眾議員候選人劉龍珠和共和黨代表鄧洪日前聯合參議員Kelly Seyarto、加州眾議員陳立德和Carl DeMaio共同發聲支持39號選民身分公開和43號提高地方「特殊稅」投票門檻的提案。

Kelly Seyarto呼籲在第43號提案和第39號提案投贊成票，前者是反對加稅，後者是確保選舉公平。他表示，加州有80%的問題跟黨派之爭無關，水資源、能源、交通等，都是要解決的實際問題。第39號提案是為確保參與投票的事真實選民，而不是「幽靈選民」。

Kelly Seyarto說，在加州4000萬居民，只有120人做決策。在州眾議會約有80眾議員，共和黨籍不到20人。在州參議會40名參議員中，只有十名共和黨議員。

他說，加州預算超3000億元，但有些人連自己支票簿都無法做到收支平衡，卻要替民眾做決策。且加州政府思維模式，是如果想增加政府收入，就增加還留在加州人的稅負；但越是這麼做，留在加州的人就越少，就必須向剩下的人課徵更多的稅。

劉龍珠表示，第39號提案明確規定只有美國公民才能投票。投票時一定要驗證身分，這樣投票才有意義。關於第43號提案，如果不設置更高門檻（三分之二支持），會讓州政府有權只取得簡單多數（超過50%）就能增加部分稅基。

眾議員陳立德表示，共和黨人在州議會已連續擋下多個不合理提案，例如阻擋AB742（禁止警犬用於逮捕制服）和AB93（禁止警察沒有合理懷疑的情況下，僅憑藉當事人「同意」就進行無搜查令搜查）。陳立德認為，不能用警犬逮捕犯人，等於綁住警察的手。而後者可能影響警察的執法效率。

加州眾議員候選人劉龍珠展示其日前在達拉斯共和黨代表大會上帶去的牌子。（記者張宏／...
加州眾議員候選人劉龍珠展示其日前在達拉斯共和黨代表大會上帶去的牌子。（記者張宏／攝影）

加州眾議員候選人劉龍珠（後排右三）和共和黨代表鄧洪（後排右一）日前聯合參議員Ke...
加州眾議員候選人劉龍珠（後排右三）和共和黨代表鄧洪（後排右一）日前聯合參議員Kelly Seyarto（後排右四）、加州眾議員陳立德（後排左一）和Carl DeMaio（後排左四）共同發聲支持39號及43號提案。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 報導指出，39號提案強調只有美國公民才能投票，且投票時必須驗證身分，以確保參與者是真實選民，避免所謂的「幽靈選民」影響選舉結果。

  • 支持者認為，43號提案若提高地方「特殊稅」的通過門檻到三分之二，州或地方政府就不能只靠簡單多數輕易加稅，可降低稅負擴張的空間。

  • 陳立德表示，共和黨人在州議會持續阻擋不合理提案，例如限制警犬執法與限制警方搜查權的法案；他認為這些提案會削弱警察執法效率。

共和黨 眾議員 投票

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