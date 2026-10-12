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華裔從政者談參政壓力：腹背受敵

記者邵敏／洛杉磯報導
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趙宏角逐核桃市議員席位，希望選舉回歸公平競爭，反對對手採取攻擊性手段。（記者邵敏...
趙宏角逐核桃市議員席位，希望選舉回歸公平競爭，反對對手採取攻擊性手段。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖蓋博谷多位華裔民選官員與候選人齊聚籌款活動，坦言參政面臨偏見與壓力，並呼籲社區團結支持、培育更多華裔投入地方政治。

聖蓋博谷地區民選官員聯合籌款活動日前舉行，25位民選官員及候選人參與。多位華裔從政者接受採訪時，圍繞參政現狀、當前面臨的挑戰、以及社區團結的重要性分享看法。

活動發起人康佳琛表示，舉辦聯合籌款活動，目的就是支持民選官員順利當選，更好維護社區利益。他呼籲民眾團結一心，支持願意站出來、服務社區的人，並鼓勵更多華裔參選。談及南加未來，康佳琛認為，區域發展不僅在於建設新項目，更重要的是吸引投資、支持企業成長，並創造更多能讓居民安居樂業的高薪就業機會。

近幾年，因為個別案件華裔民選官員遭受外界質疑，面臨前所未有的現實壓力。康佳琛認為，作為公職人員，應深度融入當地社會，熟悉語言、文化；華人社群更應相互扶持，才能化解困境，為社區爭取更好的發展。

聖蓋博市議員吳程遠今年競選連任。他表示，服務社區的民選代表齊聚活動現場，喚起民眾對地方政治的關注，「有這麼多人願意在這個時刻站出來，支持自己心目中的候選人。」談及華裔民選官員目前面臨的壓力，吳程遠以「腹背受敵」形容。「不少社區人士認為，華裔參政是外來者參政。即使華裔民選官員已有不少建樹，仍可能遭受懷疑。」他認為，改變固有偏見需要時間，要讓其他族裔慢慢了解，相信華裔可以做得更好。

亞凱迪亞市議員高卿、傅達文也參加當天的籌款活動。他們感謝主辦方為聖蓋博谷從政者創造難得的交流平台，讓各地民選官員可以互通想法，強化不同城市社區之間的互助與團結。傅達文指出，當前地方政治中存在不少分裂議題，不合理的忠誠拷問等不公平現象，已成為華裔候選人需要面對的嚴峻問題。

正角逐核桃市議員席位的趙宏（Diana Zhao）當晚表示，大型籌款集會與單打獨鬥式的競選很不一樣，能讓候選人直接與選民見面、溝通，爭取社區認同。趙宏希望選舉能回歸公平競爭，反對競爭對手採取攻擊性手段，消耗選民信任。

艾爾蒙地市山景學區教委吳孟臻（Cindy Wu）正尋求第三屆連任。她表示，主流社會對華裔官員產生質疑和隔閡，很大原因在於多數華裔是第一、二代移民，本地資訊儲備不足，專業支持力量匱乏，由此容易產生誤解。

當晚近500名社區人士齊聚聖蓋博，活動由杜瓦迪市副市長康佳琛（Samuel Kang）、鑽石吧市議員劉珝林（Stan Liu）共同主持。

亞凱迪亞市議員高卿、傅達文感謝主辦方創造的交流平台。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞市議員高卿、傅達文感謝主辦方創造的交流平台。（記者邵敏／攝影）

杜瓦迪市副市長康佳琛、鑽石吧市議員劉珝林共同主持活動。（記者邵敏／攝影）
杜瓦迪市副市長康佳琛、鑽石吧市議員劉珝林共同主持活動。（記者邵敏／攝影）

2日晚近500名社區人士齊聚聖蓋博，支持心目中的候選人。（記者邵敏／攝影）
2日晚近500名社區人士齊聚聖蓋博，支持心目中的候選人。（記者邵敏／攝影）

聖蓋博谷地區民選官員聯合籌款2日舉行，25位民選官員及候選人參與。（記者邵敏／攝...
聖蓋博谷地區民選官員聯合籌款2日舉行，25位民選官員及候選人參與。（記者邵敏／攝影）

精華 FAQ

  • 主辦方希望透過聯合籌款支持民選官員與候選人順利當選，進一步維護社區利益，同時提供華裔從政者交流平台，強化彼此連結，也鼓勵更多華裔站出來參政。

  • 受訪者指出，華裔民選官員近年常遭外界質疑，甚至面對不合理的忠誠拷問與「外來者參政」偏見，使他們在地方政治中常有腹背受敵的感受。

  • 他們希望社區加強團結，讓華裔官員能更深入融入當地社會，同時爭取公平競爭環境，並透過吸引投資、扶持企業與創造高薪就業帶動地方發展。

華裔 南加

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