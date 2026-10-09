我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴拿馬規模7.6強震 美預警：或引發海嘯

飛紐約客機遇恐怖亂流 急墜2.5萬呎…9傷送醫

資深檢察官Maria Ghobadi競選洛縣高院法官 獲逾75法官支持

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
在洛杉磯縣檢察官辦公室任職逾18年的資深檢察官Maria Ghobadi，正競選...
在洛杉磯縣檢察官辦公室任職逾18年的資深檢察官Maria Ghobadi，正競選洛杉磯縣高等法院第64號法官席位。（Maria Ghobadi競選辦公室提供）

AI摘要

文章摘要整理：

任職洛縣檢察官辦公室逾18年的Maria Ghobadi競選高院法官席位，獲司法界與多個組織力挺，並被評為「優秀合格」。

洛杉磯縣檢察官辦公室任職逾18年的資深檢察官Maria Ghobadi，正競選洛杉磯縣高等法院第64號法官席位。距離11月3日大選不足一個月，她的參選已獲逾75位法官以及橫跨執法界、工會、民主黨組織與辯護律師界的廣泛支持。

洛杉磯縣律師公會司法選舉評鑑委員會將Ghobadi評為「優秀合格」（Well Qualified）。委員會認為，她具備專業能力、經驗、稱職度、誠信與司法人格特質，足以高度勝任審判工作。

Ghobadi生於伊朗，隨家人逃往美國後在南加落地生根。她取得生物學學士學位後轉攻法律，此後將整個法律生涯投入公共服務。作為出庭律師，她長年為家暴與性侵受害者，以及因謀殺和幫派暴力痛失至親的家庭爭取公道，承辦過許多極為複雜的刑事案件。

支持者強調她在保障公共安全與維護被告憲法權利之間取得的平衡。值得注意的是，為她背書的不僅有檢方同僚，也包括多位刑事辯護律師。替代公設辯護人（Alternate Public Defender）Jason Sanabria表示，Maria Ghobadi的職涯追求的是正義，而不僅僅是定罪。她明白每宗案件背後，各方都是真實的人和家庭。

司法界的支持者，包括加州上訴法院副大法官Steve Goorvitch，以及洛杉磯縣高等法院法官Yvette Verastegui與法官Olivia Rosales。現任洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）、前檢察長Jackie Lacey與Steve Cooley亦公開表態支持。

組織背書同樣廣泛，涵蓋洛杉磯縣民主黨、National Women's Political Caucus、SEIU 721、IBEW Local 11、洛杉磯警察保護聯盟（LAPPL），以及Asian Dems of Los Angeles County、同源會（Chinese American Citizens Alliance）、加州伊朗裔美國人民主黨等族裔社團。

在法庭外，Ghobadi亦長期投身社區服務。她曾任Saddleback CommunityCollege Foundation理事，協助募集學生獎學金，並透過WaymakersFoundation支持服務犯罪受害者的外展計劃。她也參與Project LEAD，到小學五年級課堂向學生講解法律與教育的重要性。

期中選舉投票日為11月3日，洛杉磯縣高等法院第64號法官席位將列於全縣選民的選票上。選民可瀏覽 mariaghobadi4judge.com了解更多資訊。

精華 FAQ

  • 她正競選洛杉磯縣高等法院第64號法官席位，並將在11月3日大選中接受全縣選民投票決定。這場選舉也讓她的司法資歷與公共服務背景成為焦點。

  • 因她兼具長年檢察實務、處理複雜刑案的經驗，以及兼顧公共安全與被告權利的形象，獲逾75位法官、檢方、辯護律師與多個工會和族裔社團背書。

  • 她曾擔任Saddleback Community College Foundation理事協助募集獎學金，也透過Waymakers Foundation支持犯罪受害者外展，並參與Project LEAD到小學推廣法律與教育。

民主黨 伊朗 洛杉磯

上一則

25億遊民經費流向不明 洛市長坦言：混亂超乎想像

下一則

洛8旬夫妻收9200元水費帳單 水表故障逾3年仍遭追討

延伸閱讀

監視賴清德長子華女過堂 法官：潛逃風險高 不得保釋

監視賴清德長子華女過堂 法官：潛逃風險高 不得保釋
被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標

被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕
州參議員候選人Brian Goldsmith重申對亞太裔社區承諾

州參議員候選人Brian Goldsmith重申對亞太裔社區承諾
宣國軍代孕虐養案 保釋金僅次紅二代涉嫌殺前男友案

宣國軍代孕虐養案 保釋金僅次紅二代涉嫌殺前男友案
涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒

涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒

熱門新聞

好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08
Souplantation預計2027年重返加州，確切店址及開幕日期尚未公布。圖為其姊妹品牌Sweet Tomatoes。（取自Sweet Tomatoes IG）

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

2026-10-06 20:42

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安

曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安
才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…
空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列

空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列