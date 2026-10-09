資深檢察官Maria Ghobadi競選洛縣高院法官 獲逾75法官支持

在洛杉磯縣檢察官辦公室任職逾18年的資深檢察官Maria Ghobadi，正競選洛杉磯縣高等法院第64號法官席位。（Maria Ghobadi競選辦公室提供）

AI摘要 文章摘要整理： 任職洛縣檢察官辦公室逾18年的Maria Ghobadi競選高院法官席位，獲司法界與多個組織力挺，並被評為「優秀合格」。

在洛杉磯 縣檢察官辦公室任職逾18年的資深檢察官Maria Ghobadi，正競選洛杉磯縣高等法院第64號法官席位。距離11月3日大選不足一個月，她的參選已獲逾75位法官以及橫跨執法界、工會、民主黨 組織與辯護律師界的廣泛支持。

洛杉磯縣律師公會司法選舉評鑑委員會將Ghobadi評為「優秀合格」（Well Qualified）。委員會認為，她具備專業能力、經驗、稱職度、誠信與司法人格特質，足以高度勝任審判工作。

Ghobadi生於伊朗 ，隨家人逃往美國後在南加落地生根。她取得生物學學士學位後轉攻法律，此後將整個法律生涯投入公共服務。作為出庭律師，她長年為家暴與性侵受害者，以及因謀殺和幫派暴力痛失至親的家庭爭取公道，承辦過許多極為複雜的刑事案件。

支持者強調她在保障公共安全與維護被告憲法權利之間取得的平衡。值得注意的是，為她背書的不僅有檢方同僚，也包括多位刑事辯護律師。替代公設辯護人（Alternate Public Defender）Jason Sanabria表示，Maria Ghobadi的職涯追求的是正義，而不僅僅是定罪。她明白每宗案件背後，各方都是真實的人和家庭。

司法界的支持者，包括加州上訴法院副大法官Steve Goorvitch，以及洛杉磯縣高等法院法官Yvette Verastegui與法官Olivia Rosales。現任洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）、前檢察長Jackie Lacey與Steve Cooley亦公開表態支持。

組織背書同樣廣泛，涵蓋洛杉磯縣民主黨、National Women's Political Caucus、SEIU 721、IBEW Local 11、洛杉磯警察保護聯盟（LAPPL），以及Asian Dems of Los Angeles County、同源會（Chinese American Citizens Alliance）、加州伊朗裔美國人民主黨等族裔社團。

在法庭外，Ghobadi亦長期投身社區服務。她曾任Saddleback CommunityCollege Foundation理事，協助募集學生獎學金，並透過WaymakersFoundation支持服務犯罪受害者的外展計劃。她也參與Project LEAD，到小學五年級課堂向學生講解法律與教育的重要性。

期中選舉投票日為11月3日，洛杉磯縣高等法院第64號法官席位將列於全縣選民的選票上。選民可瀏覽 mariaghobadi4judge.com了解更多資訊。