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聖蓋博市議員候選人王溫蒂新人新視角 發現城市問題

記者張宏／聖蓋博報導
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2026年聖蓋博市議員候選人王溫蒂（前左三）新人新視角發現城市問題。（王溫蒂提供...
2026年聖蓋博市議員候選人王溫蒂（前左三）新人新視角發現城市問題。（王溫蒂提供）

AI摘要

文章摘要整理：

聖蓋博市議員候選人王溫蒂透過密集家訪，發現商業型態單一、道路維修失衡、垃圾費上漲及政府透明度不足等城市問題。

聖蓋博市議員候選人王溫蒂（Wendy Wang）近三個月幾乎每天走訪社區，她表示累計接觸約3000戶居民，聽取不同族裔、年齡及職業背景居民對城市發展的看法。她觀察到，市內約有23家奶茶店，商業類型相對集中，Las Tunas大道及San Gabriel Boulevard部分商業街段缺乏活力；也有居民反映，部分道路反覆修繕，其他待修路段卻長期等待。她表示，不少居民對市政議題有意見，卻長期缺乏有效的溝通管道。

2026年聖蓋博市議員華人候選人王溫蒂（Wendy Wang，左）日前舉辦的社區...
2026年聖蓋博市議員華人候選人王溫蒂（Wendy Wang，左）日前舉辦的社區見面會。（王溫蒂提供）

商業應更多元 吸引外地人流

王溫蒂指出，聖蓋博擁有豐富的餐飲文化，除了眾多中餐館及約23家奶茶、茶飲店，也有韓國、日本、墨西哥等各式餐廳，但部分商業類型相對集中，整體餐飲及商業種類仍有拓展空間。

她認為，當某類商家已相對集中，市府未來推動招商及經濟發展時，可進一步研究現有商業類型的分布、居民需求及各商業走廊的特色，引進更多元、更具特色的餐飲、零售、生活服務及其他企業。

她指出，更多元且具特色的商業選擇，不僅能滿足本地居民的不同需求，也能吸引周邊城市、不同族裔及消費族群專程前來聖蓋博消費。

王溫蒂說：「當一個城市有更多值得專程前來的餐廳、商店和特色商業，就能帶來更多人流。這些人來到聖蓋博，不會只光顧一家店，可能吃完飯再去喝茶、購物、逛超市，或到其他商家消費。增加的人流最終能帶動整體商業環境，無論是現有的中餐、韓餐、日餐、茶飲店，還是其他本地小企業，都有機會獲得更多客源。」

她強調，真正的目標不是單純增加店鋪數量，而是在支持現有小企業的同時，讓聖蓋博形成更多具吸引力和特色的商業聚落。她認為，當更多人願意前來、停留和消費，不僅能提升本地消費力，也能為現有商家帶來客源，進一步提振城市的商業活力與經濟發展。

王溫蒂：部分街段缺乏人流

王溫蒂表示，她走訪社區時注意到，商業活力不足不只出現在Las Tunas大道部分街段，San Gabriel Boulevard等其他商業區也有類似情況。

她說，Las Tunas大道部分街段白天人流稀少，有些店鋪從外觀難以判斷是否營業中；她在San Gabriel Boulevard走訪時也發現，包括水族館在內的部分商家，在某些時段明顯缺乏人流。

王溫蒂認為，城市「有店面」不等於「有商業活力」。她說，關鍵在於如何讓居民和外地消費者願意走進店裡、停留消費，讓商家得以持續經營，整條商業街也能形成穩定人流。

她表示，市府除了吸引新企業進駐，也應協助現有合法經營的小企業改善營商環境，研究如何減少店面長期空置、增加人流、改善商業走廊整體環境，讓Las Tunas大道、San Gabriel Boulevard及其他商業區都能共享城市經濟發展的成果。

居民關注垃圾費、長期合約及政府透明度

垃圾服務費是居民關注的議題之一。王溫蒂表示，2023年至2025年間，一般垃圾服務費率漲幅約為6%至7%；但居民近期更關注的是，商業及多戶住宅帳戶的費率漲幅最高達60.8%。她也對垃圾服務長期合約的期限及公共利益保障提出疑問。

她說，居民希望了解價格為何出現如此變化，以及市府如何保障公共利益。她表示，居民對政府透明度的關注不只限於垃圾服務，也包括監視器數據、公共合約等。她認為，雖然市府已公開相關資訊，但如果居民不知道文件在哪裡、看不懂內容，也沒有足夠機會在決策前表達意見，資訊公開與居民實際參與之間仍有落差。

居民反映道路維修順序不明

道路及基礎設施也是王溫蒂走訪時反覆聽到的問題。她表示，有居民反映聖蓋博南側部分區域長期缺乏維修；她實地探訪Vincent Lugo Park周邊，發現部分道路有明顯坑洞。

她說，也有居民反映，某些街道的部分路段一再施工或維修，其他長期需要改善的道路卻遲遲等不到。居民希望知道道路維修的優先順序、預算如何安排，以及工程預計何時完工。

王溫蒂說，居民的問題其實很直接：「為什麼有些地方一再施工，有些明明早該修的地方，卻一直沒有改善？」

她認為，市府應讓居民清楚了解基礎設施項目的優先順序、預算安排及工程時間表，讓公共資源的運用更透明，也讓各區居民都能看到實際改善。

公共工程應兼顧樹木保護與社區綠化

王溫蒂表示，她走訪社區時注意到，部分街區有不少樹木被移除，但居民並不清楚移除原因及後續補植計畫。她認為，市府在進行道路、基礎設施或其他公共工程時，也應重視樹木保護及社區綠化，並向居民清楚說明相關規劃。

她表示，樹木不僅關係城市景觀，也有助於遮蔭、改善空氣品質及吸收二氧化碳，減輕城市發展對環境的影響。她認為，城市持續發展的同時，也應做好樹木補植與長期綠化規劃，維護聖蓋博的生態環境與居民生活品質。

王溫蒂表示，無論是商業發展、垃圾費用、道路維修還是社區綠化，居民最在意的是意見能否被聽見、改善能否被看見。她說，未來會持續走訪社區，了解居民對市政的看法。

精華 FAQ

  • 她幾乎每天走進居民家，累計接觸約3000戶，聽取不同族裔、年齡與職業背景的看法。居民普遍反映市政溝通不足，且對商業分布、垃圾費、道路維修與資訊公開都有疑慮。

  • 她指出城市約有30%至40%非華裔居民，但餐飲與商業型態過度集中，中餐館與波霸奶茶店特別多，其他族裔常需到周邊城市消費。她主張審核新商業時應更重視多元化。

  • 居民質疑垃圾費漲幅、商業與多住宅帳戶最高達60.8%的費率調整，以及25年長約是否合理；同時抱怨道路常在同處反覆施工，其他路段卻長期未修，也希望政府更清楚公開決策依據。

聖蓋博 王溫蒂 墨西哥

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