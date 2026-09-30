加州州長候選人 貝西拉、希爾頓今天辯論

加州州長候選人貝西拉和希爾頓將於30日晚間6時進行電視辯論。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 加州州長選戰今晚將由貝西拉與希爾頓進行唯一一次辯論，最新民調顯示貝西拉持續擴大領先，專家認為希爾頓仍需把握機會爭取翻盤。

晉級11月大選的兩位加州 州長候選人將於今日（30日）晚間黃金時段進行電視辯論會，預料這也將是兩人在大選前的唯一一次辯論。

聖荷西信使報報導，加州州長選舉在6月初選時曾引起全國關注，但在民主黨 候選人貝西拉 （Xavier Becerra）和共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）勝出晉級後，外界對這場選舉的興趣逐漸消退。

柏克萊加大政府研究院24日公布的最新民調顯示，貝西拉在這場選舉中進一步擴大了領先優勢，選民支持率從上個月的55%提高到58%，比希爾頓高出25個百分點。希爾頓的選民支持率則從上個月的37%降至33%。

那麼，在這個情況下，選民是否還應關注這場辯論？

專門研究民意和投票行為的聖荷西州大政治學教授傑克森（Melinda Jackson）以2024年6月時任總統拜登與川普的辯論為例，說明人們仍應繼續關注州長選舉的變化。在拜登與川普的那一場辯論中，拜登表現不佳，最終導致他退選。

傑克森說：「任何事都可能發生，最意想不到的事也可能發生。看看拜登的例子，他的辯論表現讓他失去了連任總統的機會。」

傑克森表示，貝西拉與希爾頓這場辯論是選民們評估兩位候選人所剩的唯一機會，因為貝西拉在民調中大幅領先，他不太可能同意再進行另一次辯論。

這場加州州長辯論定於30日晚間6時開始，由CNN在洛杉磯主辦，時間為1小時。

柏克萊加大政府研究院政治學教授施努爾(Dan Schnur)表示，希爾頓在競選中展現了非常出色的溝通能力，如果加州是深紅州，他或許能一路大步前進，最終當選州長。但施努爾也指出，在民主黨占絕對優勢的加州，除非貝西拉爆出重大醜聞，或者有難以想像的失言，這場選舉的結果應無懸念。

傑克森指出，希爾頓最大的軟肋是川普，雖然接受川普背書幫助他在州長初選中脫穎而出，但川普在加州選民中並不受歡迎，貝西拉可能會利用這點來打擊他。

傑克森也指出，貝西拉的弱點在於加州在民主黨執政下表現不佳，當地住房、電力、汽油和物價之高在全國名列前茅，公立學校和遊民問題也始終沒有獲得改善。

加州州長候選人貝西拉和希爾頓將於30日晚間6時進行電視辯論。（美聯社）