劉龍珠參選：家庭年收10萬以內免州稅

劉龍珠日前在一次記者會上提出，堅決反對政治暴力。（記者邵敏╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 參選加州第49選區眾議員的劉龍珠提出多項民生政見，主打減稅、免學費與強化治安，並強調若當選將在前100天推動落實。

距11月3日大選僅一個多月，加州 第49選區眾議員 候選人劉龍珠提出，如果當選，將在前100天積極實施新政，希望推動家庭年收入10萬元以下免繳加州所得稅；加州公立大學免收學費；60歲以上長者免繳房產稅等。

以共和黨籍身分參選的劉龍珠，日前接受本報專訪時表示，參加競選就是與選民簽訂「合約」，並提出具體措施，若選舉成功，就要履行合約，而不是紙上談兵。

加州生活成本高，工薪階層壓力大，對此，劉龍珠表示，如果競選成功，首推家庭年收入10萬元以下免繳加州所得稅。他指出，政府應杜絕浪費、提高公共支出透明度，而不是通過稅收增加民眾負擔。他估算，此項措施若實施，符合條件的家庭可支配收入有望增加不少。

劉龍珠還提出，如果競選成功，將推動60歲以上、居住在自有主要住宅的長者可以免繳房產稅，以鼓勵長者繼續留在加州。對於加州汽油價格居高不下的局面，他認為，與州政府層層增加的費用及監管措施有關，並主張降低加油成本，「德州 每加侖油3元多，加州應該也能做到。」

如何讓政府更多資源回到民眾身上，劉龍珠認為，必須先看清政府的錢花在哪裡。他特別提到加州高鐵，此項目推進多年，涉及龐大公共資金，成本與進度持續受到關注。他認為，高鐵項目應建立獨立審計機制，資金使用及進度接受獨立監督；同時要求政府各項外包、採購及公共支出更加透明，讓資金流向可被追蹤。

減輕家庭教育支出，也是劉龍珠希望推進的另一項重要措施。他表示，加州公立大學應對符合居住資格的加州居民免收學費，此舉可降低學生貸款負擔，同時把優秀人才留在加州。 對於大學招生，劉龍珠主張不應以種族作為考量因素，並希望恢復大學招生中的SAT成績要求，讓招生標準更加公開，按照成績及其他公開條件進行公平競爭。

針對加州公立學校教育，劉龍珠認為目前存在不少問題，並將「家長知情」及「公開透明」列為重要訴求。他表示，如果當選，將力求推翻AB1955法案；該法案限制公立學校教職員，在未經學生同意的情況下，向家長披露學生的性取向、性別認同等。此外，他要求學校公開所有課程及實驗性課題，讓家長了解教師背景，保障家長的知情權及選擇權。

除了教育和民生，治安也是劉龍珠關注的重點。他特別指出，警察接獲報案後應留下完整紀錄，如果認為案件無需進一步處理，也應書面說明原因，而不是由一線警員直接要求報案人「算了」。同時，他還主張增加警力、改善警員待遇，並建立明確的案件處理程序。

對暴力犯罪及累犯者，劉龍珠主張採取嚴格的刑事處罰，包括強制性監禁，而不是僅以社區服務或罰款代替。他以新加坡為例，認為對犯罪採取嚴格處罰，才能有效遏止犯罪，維持良好的治安環境。同時希望建立地方警察局長問責機制，定期向社區說明治安及警務工作。

劉龍珠表示，雖然推動這些政策將面臨重重阻力，但如果當選，就會全力以赴。他表示，候選人在競選期間提出的承諾，最終需由選民檢驗，不開空頭支票。