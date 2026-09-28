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核桃谷水區第五選區理事改選 林彥廷爭取連任

記者楊青／鑽石吧報導
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今年7月獲得委任補缺的林彥廷26日宣布參加11月3日改選，爭取選民支持繼續留任。...
今年7月獲得委任補缺的林彥廷26日宣布參加11月3日改選，爭取選民支持繼續留任。（競選團隊提供）

核桃谷水區第五區理事林彥廷（Michael Y. Lin）26日宣布參加11月3日改選，爭取選民支持繼續留任。林彥廷今年7月獲水區理事會任命填補職缺至11月。如果選戰獲勝，將出任該區未來兩年任期，至2028年12月。

近百支持者當天前往林彥廷核桃市的競選總部為他站台，鑽石吧市議員鄧嘉猷、劉栩林、核桃谷水區理事湯繼理、李敏妮、Henry woo，以及林彥廷的父親、南加資深會計師林清吉到場表達支持。

林彥廷今年7月戰勝其餘八名競爭對手，獲核桃谷水區四理事一致支持替代因搬家提前離職的前水區理事趙百淳的職缺。林彥廷表示，在這短短的幾個月中，他已多次參加水區會議，逐步熟悉水區運作，包括水資源管理、水價、財務、基礎建設以及居民服務等議題。他認為，這段實際參與的經驗，也讓他對水區面臨的問題有更直接了解。

核桃谷第五選區涵蓋鑽石吧、核桃、工業市、波莫那、西柯汶那部分地區。林彥廷表示，他在鑽石吧長大，一直希望以實際行動回饋社區。他將此次參選，形容為從「在這裡成長」到「回到這裡服務」，希望透過公共服務，把自己多年累積的教育及專業經驗投入社區。他表示，此次參選也得到聯邦眾議員金映玉、加州財務長馬世雲和加州眾議員陳立德、方樹強等背書支持。

先後就讀聖塔芭芭拉加大並赴台灣大學及北京大學交換學習、獲南加大稅務碩士學位，林彥廷現為會計師，擁有CPA及MBT（Master of Business Taxation）專業資格。

他表示，此次競選特別關注水區的財務管理、預算、公共資源使用、水務基礎建設及長期水資源規劃等問題。他競選核心包括：維持合理且居民可以負擔的水費；倡導節約及保護水資源；推動水務基礎設施現代化；強化財務責任與監督。

核桃谷水區第五區此次改選除林彥廷外，另一競選人為Dennis Yang。

核桃谷水區第五區委員林彥廷（Michael Y. Lin）26日宣布參加11月3...
核桃谷水區第五區委員林彥廷（Michael Y. Lin）26日宣布參加11月3日改選，爭取選民支持繼續留任。近百支持者當天到場支持。（競選團隊提供）

精華 FAQ

  • 林彥廷參選的是核桃谷水區第五選區理事，選舉日期為11月3日。他目前是補缺任命到11月，若勝選，任期將延續至2028年12月。

  • 林彥廷於7月獲任命後，已多次參加水區會議，逐步熟悉水資源管理、水價、財務、基礎建設與居民服務等議題，也更了解水區實際運作。

  • 他的競選主軸包括維持可負擔水費、節約與保護水資源、推動水務基礎設施現代化，以及強化財務責任。支持者則包括多位地方民代與聯邦、州級政界人士。

核桃 趙百淳 鑽石吧

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