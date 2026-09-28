我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

In-N-Out店長年薪20萬美元 高同業快3倍

年收10萬者「不再自認高所得」自願光顧廉價折扣店

ICE會到投票站抓人？亞裔選民憂 專家：傳言 勿放棄投票

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞美公義促進中心全國組織總裁兼執行長楊重遠（John C. Yang）表示，亞裔...
亞美公義促進中心全國組織總裁兼執行長楊重遠（John C. Yang）表示，亞裔選民不應因移民執法傳言或錯誤資訊放棄投票，並提醒民眾提前確認投票方式及自身權利。（線上會議截圖）

11月中期選舉將至，部分州已開始郵寄選票，但語言、身分證件及交通等障礙，仍可能影響少數族裔選民投票亞裔社區還有人擔心，移民暨海關執法局（ICE）可能出現在投票站。多名投票權倡議人士25日在美國社群媒體（American Community Media）線上簡報會表示，選民應提前確認當地規定，勿因傳言放棄投票。

亞美公義促進中心全國組織（AAJC）總裁兼執行長楊重遠（John C. Yang）指出，約三分之二的亞裔人口是移民，約九成是移民或移民子女，移民執法議題因此牽動社區。他說，確實聽到有人擔心ICE或其他執法人員出現在投票站，但目前相關說法仍是傳言，不能視為已發生的情況。他說，擔心被ICE在投票站盤問，也會影響選民投票意願。

楊重遠強調，符合資格的公民有權在不受恐嚇的情況下投票。若在投票站遇到執法人員，可詢問是否被逮捕、能否離開，並向現場選舉監督人員求助。相關團體也計畫安排人員留意投票站情況，必要時考慮採取法律行動。

對英語不熟悉的華裔及其他亞裔選民，楊重遠提醒，英語讀寫能力並非投票條件。選民可攜帶翻譯協助投票，但協助者不得是雇主或工會代表。若不清楚自己是否完成登記、投票站在哪裡，或當地提供何種語言協助，可撥打亞裔選民熱線888-API-VOTE查詢。

楊重遠也說，郵寄投票仍可依各州規定使用。據他掌握的近期數據，約四成亞裔選民採用郵寄投票，但各州情況不同。對希望在家中仔細閱讀選票的選民，這是一種選擇；申請及交回選票的方式與期限，則應向當地選務機關確認。

在德州，「我的家人投票」（Mi Familia Vota）外展主任Jesus Zamora指出，該州沒有一般性的線上選民登記，民眾須填寫紙本表格。他走訪社區時，有選民反映，最近的投票站須步行30至40分鐘才能抵達，自己卻沒有車。選區重新畫分後，部分居民也需要重新確認投票資訊。

與會人士提醒，選民應及早查核登記狀態、證件要求、投票地點和郵寄選票期限。楊重遠表示，無論打算親自或郵寄投票，都應先做好計畫，遇到疑問則尋求可靠資訊，別讓恐懼阻止自己投票。

精華 FAQ

  • 因為多數亞裔是移民或移民子女，移民執法議題更容易影響他們的投票意願。報導指出，部分選民擔心在投票站遇到ICE或其他執法人員，進而因恐懼而不敢投票。

  • 專家建議先確認對方是否要逮捕自己，若情況不明可詢問能否離開，並立即向現場選舉監督人員求助。相關團體也表示會留意投票站情況，必要時不排除採取法律行動。

  • 選民可事先確認是否完成登記、投票站位置與郵寄選票期限，也可撥打亞裔選民熱線888-API-VOTE查詢。英語讀寫能力不是投票條件，且可攜帶翻譯協助，但協助者不得是雇主或工會代表。

ICE 亞裔 投票

上一則

電影「三遷」洛城首映 佳音社同步推AI短片

下一則

慈善捐款竟無法抵稅？原因出在這

延伸閱讀

期中選舉倒數 少數族裔投票遇門檻

期中選舉倒數 少數族裔投票遇門檻
期中選舉／90%亞太裔選民 打算投票

期中選舉／90%亞太裔選民 打算投票
期中選舉／每1張選票 都決定華裔美國人未來

期中選舉／每1張選票 都決定華裔美國人未來
26年來 3萬非公民被誤列選民

26年來 3萬非公民被誤列選民
川普政府郵寄選票新規遭擋 喬州選務危機解除

川普政府郵寄選票新規遭擋 喬州選務危機解除
中產收入購屋族 37號提案給優惠 14項公投11月3日登場

中產收入購屋族 37號提案給優惠 14項公投11月3日登場

熱門新聞

所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
加州第19選區眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）（圖）的外勤代表遭ICE逮捕。（記者李怡╱攝影）

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

2026-09-22 15:36
經濟學家發現，今年退休帳戶的快速膨脹，讓一批接近退休年齡的美國人，提前離開職場。（路透）

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

2026-09-23 20:29
好市多牛肉區種類豐富。（記者朱敏梓／攝影）

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

2026-09-22 21:02
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
留學生即使尚未取得綠卡，在美居留達一定年限後，也可能成為美國稅務居民，海外金融帳戶合計金額若超過規定門檻，須留意FBAR申報義務。（AI生成示意圖）

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

2026-09-22 22:24

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌
8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退