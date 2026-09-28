ICE會到投票站抓人？亞裔選民憂 專家：傳言 勿放棄投票

亞美公義促進中心全國組織總裁兼執行長楊重遠（John C. Yang）表示，亞裔選民不應因移民執法傳言或錯誤資訊放棄投票，並提醒民眾提前確認投票方式及自身權利。（線上會議截圖）

11月中期選舉將至，部分州已開始郵寄選票，但語言、身分證件及交通等障礙，仍可能影響少數族裔選民投票 。亞裔 社區還有人擔心，移民暨海關執法局（ICE ）可能出現在投票站。多名投票權倡議人士25日在美國社群媒體（American Community Media）線上簡報會表示，選民應提前確認當地規定，勿因傳言放棄投票。

亞美公義促進中心全國組織（AAJC）總裁兼執行長楊重遠（John C. Yang）指出，約三分之二的亞裔人口是移民，約九成是移民或移民子女，移民執法議題因此牽動社區。他說，確實聽到有人擔心ICE或其他執法人員出現在投票站，但目前相關說法仍是傳言，不能視為已發生的情況。他說，擔心被ICE在投票站盤問，也會影響選民投票意願。

楊重遠強調，符合資格的公民有權在不受恐嚇的情況下投票。若在投票站遇到執法人員，可詢問是否被逮捕、能否離開，並向現場選舉監督人員求助。相關團體也計畫安排人員留意投票站情況，必要時考慮採取法律行動。

對英語不熟悉的華裔及其他亞裔選民，楊重遠提醒，英語讀寫能力並非投票條件。選民可攜帶翻譯協助投票，但協助者不得是雇主或工會代表。若不清楚自己是否完成登記、投票站在哪裡，或當地提供何種語言協助，可撥打亞裔選民熱線888-API-VOTE查詢。

楊重遠也說，郵寄投票仍可依各州規定使用。據他掌握的近期數據，約四成亞裔選民採用郵寄投票，但各州情況不同。對希望在家中仔細閱讀選票的選民，這是一種選擇；申請及交回選票的方式與期限，則應向當地選務機關確認。

在德州，「我的家人投票」（Mi Familia Vota）外展主任Jesus Zamora指出，該州沒有一般性的線上選民登記，民眾須填寫紙本表格。他走訪社區時，有選民反映，最近的投票站須步行30至40分鐘才能抵達，自己卻沒有車。選區重新畫分後，部分居民也需要重新確認投票資訊。

與會人士提醒，選民應及早查核登記狀態、證件要求、投票地點和郵寄選票期限。楊重遠表示，無論打算親自或郵寄投票，都應先做好計畫，遇到疑問則尋求可靠資訊，別讓恐懼阻止自己投票。