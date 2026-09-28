角逐核桃谷水區第五選區理事 楊柏嵐主打財務監督

核桃谷水區第五選區董事候選人楊柏嵐（Dennis Yang），盼將資訊科技及資安專業帶入水區治理。（楊柏嵐提供）

從旁聽社區屋主協會（HOA）會議、發現居民反映的問題乏人追蹤，到決定投入公共事務，楊柏嵐（Dennis Yang）認為，「只有在那個位置，才有發聲的機會。」現任美國電影協會資訊長的他，投入11月3日核桃 谷水區第五選區理事選舉，主打財務監督、老舊管線汰換及水務資訊安全。

楊柏嵐把水費負擔列為首要議題。他表示，物價、人事及工程成本持續變動，承諾水費永遠不調整不切實際，但董事會有責任仔細檢視支出、準備金及長期工程需求，避免多年未適度調整後一次大幅調漲，增加家庭及商家負擔。

老舊基礎設施也是他關注的重點。核桃谷部分地區開發已有數十年，管線等設備逐漸老化，他認為應依使用年限及風險排定汰換順序，制定三年、五年甚至更長期規畫，逐年編列預算執行，而非等到發生問題才處理。

長期從事資訊科技工作的楊柏嵐，希望把資安專業帶入水區。他指出，供水屬於關鍵基礎設施，網路攻擊、勒索軟體、釣魚郵件，以及人工智慧衍生的假聲音、假影像，都使公共機構面臨新的資安風險，除強化系統防護，也應重視員工教育訓練。他主張適當運用人工智慧、數據分析及自動化工具，協助工程人員從大量資料中找出異常，再由專業人員判斷原因。

對於沒有水務工作背景，楊柏嵐表示，水區日常運作由總經理及工程、水務等專業團隊負責，理事會主要職責是監督政策、財務及長期發展方向，不同專業背景的董事，也可從不同角度檢視問題。他曾在大型客服中心任職14年，目前擔任美國電影協會資訊長，負責科技策略、資訊安全及企業系統。

楊柏嵐在台灣出生長大，13歲隨家人移居舊金山灣區，2002年搬到南加州，在核桃谷地區生活超過20年，與妻子育有一子一女。他目前也擔任居住社區的HOA理事並負責財務。