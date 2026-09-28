市議員候選人王溫蒂談聖蓋博未來：讓市府更透明

聖蓋博市議員候選人王溫蒂（左）表示，希望先聽見居民的真實需要，讓市府服務和決策過程更清楚，使不同年齡、語言與背景的居民都有機會參與市政決策。圖為她與洛杉磯世界日報社長于趾琴交流。（記者子為/攝影）

一條多年未修的路、一筆讓居民看不明白的垃圾費，都是聖蓋博 市議員候選人王溫蒂 （Wendy Wang）關心的事。她24日拜會洛杉磯 世界日報表示，希望先聽見居民的真實需要，讓市府服務和決策過程更清楚，使不同年齡、語言與背景的居民都有機會參與市政決策。

自稱「聖蓋博的女兒」的王溫蒂，在當地生活近23年。她說，許多想法來自自己成長與照顧家人的經歷，她希望改善聖蓋博居民每天會用到的道路、公園和市府服務等。

長達9年照顧外公外婆的經歷，讓她特別留意長者出門會遇到的困難。她說，有些路段反覆施工，另一些破損的人行道遲遲未修。對視力不佳、推車行走的長者，以及步行回家的學生來說，路面裂縫可能帶來跌倒風險。她認為，城市裡的每條路都像自家門前的路，不能因為不起眼而被忽略。

走訪小型企業時，她聽到商家抱怨市府許可申請流程緩慢、步驟不清，有時依照先前要求辦理後，又被告知須修改其他部分。她因此提出「一站式服務」構想，希望讓居民和商家能清楚查到所需文件、辦理步驟與負責部門，減少來回摸索的時間。

垃圾費也是她關注的問題。王溫蒂質疑市府與清運業者簽訂長達25年的合約，認為影響居民與商家的長期決策，應讓大家看得懂費率如何決定。她主張，未來若重新檢討合約，應讓多家合格業者參與競爭，供市府比較價格與服務；現有合約能否調整，她表示還須深入研究。

對市內的車牌辨識攝影機，她認為設備可能有助公共安全，但居民對隱私的疑問也應得到回答，包括蒐集了哪些資料、誰能使用，以及資料會流向何處。她希望市府遇到這類重大議題時，以不同語言清楚說明，並透過郵件、簡訊等方式主動通知居民，讓更多人有機會參與討論。

她也希望成立青年委員會，讓學生能直接提出對城市的想法，並探索市府、消防及警務等部門的實習機會。

談及身為首次參選的「95後」，可能面臨行政經驗不足的質疑，王溫蒂說，她過去長期「屬於幕後，不太在幕前」。她表示，曾接觸移民家庭事務，參與籌辦政治募款活動和大型展會，也與團體合作為長者、受災家庭提供服務。她說，自己仍「抱著一個求學的心態」，希望繼續聽居民說，再研究哪些做法能真正用在聖蓋博。