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爾灣市議員劉令淳競選連任 議會首位會講流利中文議員

記者王若然／爾灣報導
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劉令淳是爾灣市議會第一個會講流利中文的市議員。（劉令淳提供）
劉令淳是爾灣市議會第一個會講流利中文的市議員。（劉令淳提供）

爾灣競選連任的第一區華裔市議員劉令淳（Melinda Liu），是爾灣市議會歷史上第一位可以流利講中文的市議員。她上任短短兩年內，積極推動包括亞裔社區在內的文化、民生政策，包括首次將農曆春節帶進市議會。她希望通過連任，繼續將城市未完成的政策推動成真，「想把爾灣成為下一代也可以安居樂業的地方。」

劉令淳希望打造讓下一代人也能安居樂業的爾灣。（劉令淳提供）
劉令淳希望打造讓下一代人也能安居樂業的爾灣。（劉令淳提供）

爾灣2024年畫分選區後，增加兩個席位。劉令淳在朋友、社區支持下，參選並贏下第一選區市議員席位。她十幾歲時隨父母從台灣移民至美國並在此結婚生子，成家立業。在生下第三個孩子後，她搬至爾灣生活，如今已經在當地扎根21年。期間，她還將父母接到爾灣居住，成為鄰居，一家三代同居在此。

劉令淳是資深移民法和小企業法律師，並有自己的企業遺產規畫公司。走上政治這條路，她說是偶然也是必然。為照顧三個小孩，作為單親媽媽的劉令淳經常帶孩子參加課後以及公益組織活動。在這期間，她做了很多社區服務並結識很多社區民眾。2024年，她在社區的呼聲下參選並贏得第一選區席位。

劉令淳擅長聽取選民的心聲。（劉令淳提供）
劉令淳擅長聽取選民的心聲。（劉令淳提供）

劉令淳說，作為市議員，她最開心聽到別人對她的評價是「很用心在聽選民的聲音。」她說，雖有很多想法，但選民的聲音和需求最重要。

爾灣成立至今已經約55年，目前處關鍵轉型期。劉令淳說，目前策略是鼓勵創新創業型經濟，爾灣正在整合該市及周邊城市資源，打造一站式創新創業中心，這將是橙縣第一個有這類設施的城市。

劉令淳（中）在2026年長者資源大會。（劉令淳提供）
劉令淳（中）在2026年長者資源大會。（劉令淳提供）

想要促進經濟發展，吸引人才，爾灣乃至整個橙縣都面臨相同的問題：高房價。劉令淳說，在政策上，建商需要留一部分的房子為平價屋，市府也鼓勵建商多樣化戶型，提供經濟適用房給民眾。劉令淳也看到買不起房又不夠低收入補助的中產階級困境。她擔任主席的Orange County Housing Finance Trust，正在推出Workforce住房計畫，為中產階級提供可以購入首套住房的機會。

劉令淳說，爾灣連續21年被評為全美最安全城市之一，其中有很多原因。爾灣市警局注重與社區聯結，雙方的互信和合作，有利公共安全。

爾灣成立約55年，第一個中文流利的市議員卻姍姍來遲。劉令淳說，無法想像亞裔人口佔44%的城市，居然沒有官方承認過農曆新年。她去年將農曆新年帶進市議會，並於2026年春節期間在大公園舉辦第一個農曆新年遊行活動。

劉令淳還在近年促成市議會亞裔傳統月活動，她還促成印度裔長者素食午餐項目，為他們提供免費的體訓師，營養師諮詢服務。其他由她推進，正在進行中的市府項目，還包括0至4歲幼兒家庭補貼計畫等。劉令淳說，爾灣現在及未來的計畫至關重要。若能獲選連任，她將進一步推動這些計畫，打造讓下一代人也能安居樂業的城市。她特別強調華裔選民積極投票，這關乎自身的權益。

精華 FAQ

  • 她希望把任內尚未完成的政策繼續推進，包含文化、住房與民生議題，也想讓爾灣成為下一代能安居樂業的城市，因此決定再度爭取連任。

  • 她促成農曆新年進入市議會，也推動亞裔傳統月、印度裔長者素食午餐與0至4歲幼兒家庭補貼等計畫，涵蓋文化、福利與社區照顧。

  • 她從台灣移民美國後在爾灣扎根21年，深知亞裔家庭需求，並強調亞裔選民要積極投票，因為這直接關係到自身權益與城市未來發展。

爾灣 亞裔 華裔

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