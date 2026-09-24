林樹鈺參選羅斯密市議員 獲趙美心背書

羅斯密市市議員華人候選人林樹鈺（Diana Lam）21日宣布，她已獲得聯邦眾議員趙美心背書。（林樹鈺競選網站圖片）

羅斯密市議員選舉有新面孔，華人候選人林樹鈺（Diana Lam）21日宣布，她獲得聯邦眾議員趙美心 背書。林樹鈺是潮汕移民 二代，她是家裡第一代大學生，其競選綱領是讓城市更為宜居和商業友善。

趙美心的選區涵蓋羅斯密市，趙美心表示，她很自豪能支持林樹鈺參選羅斯密市議員。作為華人移民的女兒，林樹鈺切身了解華人打工家庭要如何才能翻身向上實現美國夢，同時明白領導力是建立在民眾信任之上，當政府願意傾聽民意、並讓民眾更容易參與其中，政府運作效果才是最好，這是林樹鈺競選動力。

林樹鈺表示，能獲得趙美心支持感到很光榮，她多年前曾在趙美心辦公室實習，這段經歷鼓舞她開始公共服務的職業生涯，期間她也曾在時任加州眾議員周本立辦公室實習。趙美心一直是聖蓋博谷的不懈奮鬥者和開拓者，她期待讓羅斯密市府能更好為居民服務。

林樹鈺是家中第一代大學生，父親是越南人，媽媽是潮汕人，一家人經歷難民和移民生活最終定居羅斯密。她獲得衛斯理學院全額獎學金並以優異成績畢業，且在中國清華大學獲得碩士學位。羅斯密是她的家和一直保持深厚聯繫的城市，她競選綱領是打造一個讓年輕家庭負擔得起並能留下來、長者能尊嚴養老、小型企業能蓬勃發展，且每個居民都能與地方政府緊密相連的城市。

首先是讓居民能輕鬆從市府獲得幫助，減少繁瑣步驟，替換過時系統，讓繳費、申請許可證或獲得直接答覆變得簡單易行。羅斯密居民來自各年齡層、不同語言和背景，城市的各項計畫和訊息應該以居民熟悉的語言傳達給他們。Garvey大道和Valley大道是城市居民購物、用餐和工作的地方，她將努力推動對這些街道的商業發展，並與鄰近城市合作完成這些項目，同時及時向居民通報項目最新情況。另外透過存檔歷史、舉辦公共歷史漫步活動及修復社區花園和地標建築，來紀念城市歷史和居民文化遺產。

羅斯密市議員選舉將於11月3日舉行，四候選人中兩人是現任市議員，分別為Sandra Armenta和Steven Ly競選連任，另外兩候選人是林樹鈺和John Tran，John Tran曾任羅斯密市長，近年又重返市府成為羅斯密市府交通委員會委員，屆時這四名候選人角逐三個席位。