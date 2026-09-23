衝刺州議會決選 劉龍珠有信心

劉龍珠21日拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴，暢談競選理念。（記者邵敏／攝影）

「爸爸，我想當女孩。」加州 第49選區眾議員 候選人劉龍珠表示，一個5歲男孩最近對父親說這句話，他聽聞後十分震驚。劉龍珠21日拜訪洛杉磯 世界日報社長于趾琴，暢談競選理念，談及變性議題，他堅決反對未成年人在家長不知情、或無法參與的情況下作出重大性別決定，主張家長應有知情權。

劉龍珠轉述一位華人父親的經歷，年幼兒子突然說想當女孩，雖是戲言，卻讓一家人徹夜未眠。同樣作為父親，劉龍珠表示感同身受，他認為，孩子年紀尚小，對世界充滿好奇，因此涉及未成年人的重大決定，更應讓家長充分了解並參與。他提到，聖蓋博谷華人區曾有高中生變性手術後，因身心痛苦最終自殺的案例。

除提倡保護兒童、家長知情權外，劉龍珠著重陳述減稅、教育公平及公共安全等競選主張。針對加州生活成本高、民眾負擔沉重的問題，他主張縮減政府支出、降低稅負，並檢視公共資金是否浪費或未妥善使用。他以遊民支出為例，指出政府應提高資金使用效率，讓節省下來的資源回到普通民眾身上，「我們要小政府，少稅收。」

談到教育政策，劉龍珠認為，升學不應受種族因素影響。他表示，許多華人家庭為了讓孩子進入理想學區、接受良好教育，投入大量時間、金錢與心力，希望教育制度重視公平競爭。關於公共安全，他認為政府應重視受害者及社區安全。談及參選後車輛被砸、選舉標牌被拔、活動時遭人吐口水及辱罵等，劉龍珠說，相關事件已報警處理，更不會因此退縮，「參加競選是做一件有意義的事，我如果害怕，如何保護民眾。」

9月9日、10日，劉龍珠與鄧洪律師前往德州達拉斯，參加共和黨期中全國代表大會。他們製作標牌，主張重視家庭價值、關注出生公民權及反對種族配額等政治立場，希望藉此反映亞裔選民對教育、家庭、移民及公平競爭等議題的看法。劉龍珠還組織佛教領袖，與白宮宗教事務辦公室交流；他曾在華府發起「信仰之行」，希望藉由宗教、信仰及社區活動，讓主流社會進一步認識亞裔社群，鼓勵更多華人參與公共事務，讓華人聲音進入政策討論。

于趾琴問道，加州長期被視為民主黨優勢州，在這樣的政治環境下，共和黨候選人如何尋找突破口？劉龍珠認為，選民不應單純因政黨而投票，而應根據自身價值觀作出判斷。他的參選核心並不只是「贏得一場選舉」，更重要的是傳遞普世價值觀、正確的理念。

距離11月大選剩一個多月，劉龍珠表示，接下來將透過電郵、信件、社媒及挨家挨戶拜訪等方式進行最後衝刺，希望將競選理念傳達給更多選民，「我很有信心，最重要的，並不是我贏，而是大家贏。」

洛杉磯世界日報社長于趾琴（中）、劉龍珠律師（左）、鄧洪律師（右）進行交流。（記者邵敏／攝影）

劉龍珠表示參選核心並不只「贏得一場選舉」，更重要是傳遞政策理念。（記者邵敏／攝影）