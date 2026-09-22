鑽石吧市議員鄧嘉猷 拒出席候選人論壇

鄧嘉猷表示，他希望未來能在「完全透明和中立」的環境下參與公共論壇。（記者楊青／攝影）

2026鑽石吧 市議員選戰升溫。隨著11月3日投票日逼近，參選人之間的競爭及社區活動也明顯增加。原訂23日（周三）社團舉行的候選人論壇，因現任華裔 市議員鄧嘉猷 （Chia-Yu Teng）宣布不參加，成為選戰近期受關注的焦點。

核桃谷扶輪社計畫23日下午6時至8時在鑽石吧市府Windmill Room舉辦參選人政見發布會。市府活動資料顯示，這場論壇主要針對目前有競爭的第1區和第4區兩個選區，讓多位候選人發表各自政見，與居民直接交流。

鄧嘉猷在拒參聲明中表示，經過慎重考慮後決定婉拒邀請。他指出，自己對論壇主辦單位的「透明度」存在嚴重疑慮，包括最近才得知其中一名參選人是扶輪社候任社長；此外，論壇籌備委員會一名成員同時也是現任市議員，且積極支持這名扶輪社候任社長參選。

鄧嘉猷表示，他曾要求主辦單位提供完整的籌備委員會名單，但遭到拒絕。他表示，「活動主辦單位不願意透露籌備委員會的組成，這不禁令人擔憂潛在的利益衝突、論壇問題選擇或形式上的偏見，以及本應是中立論壇的整體透明度缺失。即便主辦單位並無偏袒之意，但它將流失在地方公共活動中至關重要的公眾認知及信任」。

鄧嘉猷表示，他仍支持公開的社區對話，希望未來能在「完全透明和中立」的環境下參與公共論壇。

本報聯繫核桃谷扶輪社對此事置評，截至發稿時間暫未得到回覆。