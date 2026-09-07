鑽石吧市議員選戰 2華裔同區競爭各抒理念

鑽石吧第四區市議員鄧嘉猷(左)尋求連任，毛利誠挑戰席位(右)。（記者楊青╱攝影）

11月3日選舉進入兩個月倒計時，鑽石吧 市議員選戰逐漸升溫。今年全市五個選區中，第一、三、四選區改選，五名候選人角逐三席空缺，其中三人為華裔 ，包括第三選區尋求連任的周柏華（Andrew Chou），以及第四選區尋求連任的鄧嘉猷 （Chia Yu Teng）和挑戰者毛利誠（Lee Mao）。

這場選戰不僅牽動鑽石吧未來四年的市政方向，也凸顯華裔居民在地方政治中的參與度。尤其第四選區兩華裔同台競爭，兩人的背景、訴求與競選路線各有不同，引發不少關注。

鑽石吧自2022年改採分區選舉，五個選區各選出一市議員，居民只投自己所屬選區的候選人。

本次選舉第一選區由現任市長Steve Tye迎戰Ruben Torres。這是鑽石吧今年三場選戰中唯一一場非華裔候選人競逐的席次。

第三選區現任華裔市議員周柏華是「一人參選」。這位在2022年分區選舉時曾以約八成得票擊敗對手的現任，此次選戰無對手，可望順利連任。 鑽石吧第三區市議員周柏華無對手。（檔案照）

第四選區今年則是兩位華裔參選，現任市議員鄧嘉猷與挑戰者毛利誠，兩人各有人脈和支持陣營。

鄧嘉猷認為，鑽石吧仍是一座安全城市，但近年竊盜、搶劫等財產犯罪需持續改善。他主張加強與警方合作，同時提高居民防罪意識；鑽石吧山坡及山區住宅較多，野火防範也是未來安全政策的重要一環。

教育也是他的競選重點之一。鄧嘉猷表示，良好的學區是鑽石吧吸引家庭的重要優勢，未來希望探索市府與學區更多合作可能。此外，他也希望守護城市開放空間，並爭取聯邦、州及縣政府資源，在有限財政下尋求更多外部資源。

毛利誠則以企業家角色挑戰現任，主張鑽石吧「先救財政」。毛利誠今年7月宣布參選，競選起跑活動吸引200多支持者。與鄧嘉猷強調延續現有治理路線相比，毛利誠將「扭轉城市財政赤字」列為參選第一要務。他提出四大政見，包括審慎財政、公共安全、改善交通及凝聚社區。

毛利誠認為，市府應以更嚴謹的企業經營思維管理公共資源，提高財政效率與透明度；同時改善交通、基礎建設及公共服務，並透過健行、網球、匹克球等活動增進社區交流。