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競選資金醜聞案 希爾頓促FBI再約談貝西拉

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州州長共和黨候選人希爾頓（見圖）要求聯調局重新約談競選對手貝西拉。（路透）
加州州長共和黨候選人希爾頓（見圖）要求聯調局重新約談競選對手貝西拉。（路透）

紐約郵報報導，加州州長候選人希爾頓（Steve Hilton）日前要求聯調局（FBI）重新調查競選對手，前美國衛生及公共服務部部長、前加州檢察長貝西拉（Xavier Becerra），以釐清一起涉及其競選帳戶中，據稱遭竊的22萬5000美元的聯邦貪腐案。

致函司法部、聯邦檢察官  要求重新調查 州長選舉逼近引關注

希爾頓與加州檢察長候選人蓋茲（Michael Gates）8月30日致函代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）、FBI局長巴特爾（Kash Patel），及加州東區聯邦檢察官格蘭特（Eric Grant），要求在三名與貝西拉關係密切者於2025年11月遭聯邦起訴且陸續認罪後，再度對貝西拉進行約談。

此案涉及一筆據稱從貝西拉已停止運作的競選帳戶中流出的資金。檢方指控，這筆資金先透過一間由加州州長紐森前幕僚長威廉森（Dana Williamson）經營的顧問公司，再轉給貝西拉前幕僚長麥克拉斯基（Sean McCluskie）的妻子。目前麥克拉斯基、威廉森與沙加緬度遊說人坎貝爾（Greg Campbell）均已認罪。

希：案件出現新證據

希爾頓與蓋茲主張，自貝西拉第一次接受調查人員約談以來，案件已出現更多證據，有必要重新釐清他究竟知道多少內情。希爾頓告訴加州郵報，貝西拉在兩次電視訪問中說法不一。一次說自己知道資金被轉出去，但不知用途；第二次卻說不知道有這些資金轉移情況。「他當時接受約談時，威廉森與麥克拉斯基尚未認罪，他並未被追問最核心的問題，就是他究竟知道多少。」

信中並引用聯邦起訴書有關「公職人員一號」（Public Offical 1）指控，而貝西拉本人則已公開確認，這個代號指的就是他。

信中指出，根據起訴書，麥克拉斯基在相關款項安排之初，曾與「公職人員一號」交談，當資金轉移方式改變時，兩人又再次討論。起訴書還指出，麥克拉斯基曾告訴「公職人員一號」，每月支出1萬美元是合理金額，而內容不實的競選財務申報文件，則曾由「麥克拉斯基及／或公職人員一號」審閱。

希爾頓還指出，麥克拉斯基與威廉森之間的通訊紀錄，也是他認為調查人員應質問貝西拉的證據之一。「這顯示他可能知情，公眾有權知道。」

貝西拉一直否認知情

貝西拉一直否認知道這些款項流向。上月31日，其發言人安德蘭（Jonathan Underland）駁斥希爾頓說法，稱「司法部文件已寫得很清楚：貝西拉是受害者，從他那裡偷錢的人已認罪，現在還欠他22萬5000美元。」

麥克拉斯基與威廉森遭起訴後，貝西拉承認自己知道競選帳戶中有款項被支付，也「知道支付哪些款項。」接受FOX 40專訪時他說，「我不知道的是，背後的那些非法行為。」

而根據麥克拉斯基的認罪協議，他曾告訴貝西拉，自己的妻子將進行相關顧問工作，但貝西拉告訴洛杉磯時報，不記得麥克拉斯基曾對他說過這件事。威廉斯認罪後，貝西拉此番說法更加堅定，「我沒做錯任何事。」

被問到要求聯調局再次約談貝西拉，是否出於政治動機時，希爾頓說，「選民有權在選舉前掌握完整事實。」隨著11月選舉日益逼近，州長選舉恐因此變得複雜。然司法部長期以來有一項通常被稱為「60天規則」（60-day rule）的政策：通常不鼓勵聯邦檢察官在選舉臨近時，採取可能影響選舉結果的公開調查或起訴行動。目前聯調局尚未回覆加州郵報。

民主黨籍加州州長候選人貝西拉。（取自Xavier Becerra競選網頁）
民主黨籍加州州長候選人貝西拉。（取自Xavier Becerra競選網頁）

精華 FAQ

  • 他主張在麥克拉斯基、威廉森與坎貝爾相繼被起訴並認罪後，案件已出現新證據，應釐清貝西拉究竟知道多少競選資金流向與安排細節。

  • 檢方指控資金先經顧問公司再轉給相關人士，目前麥克拉斯基、威廉森與坎貝爾都已認罪，希爾頓因此認為應重新調查貝西拉是否知情。

  • 貝西拉陣營強調他是受害者，遭竊款項至今仍未歸還，並表示他知道部分款項支付但不知背後違法行為，否認自己做錯任何事。

貝西拉 FBI 蓋茲

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