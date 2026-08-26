阿罕布拉市議員選戰 出現戲劇性轉折

工程學博士Ranajit（Ron）Sahu為阿罕布拉市第一選區市議員候選人。（ronsahu.com）

鄰近11月期中選舉，阿罕布拉 市議員選戰出現戲劇性轉折。原本要競選連任的現第一區華裔 市議員黃幼平（Katherine Lee）在最後一刻退出競選，而曾退選的印度裔候選人Ranajit（Ron）Sahu在此情況下又加入。第一區兩位候選人黃佳欣（Amy J. Wong）與Sahu將在11月對決。

根據coloradoboulevard.net報導，原本有意競選連任的黃幼平，沒有在8月6日前辦理提名文件，因此未成為合法候選人。黃幼平已經擔任兩屆市議員，根據法律，阿罕布拉市議員不得擔任超過三屆。黃幼平此前曾在市府提交「參選意向（intention to run）」。

本報記者通過電話、郵件詢問黃幼平未辦理提名文件的原因，截至發稿未獲回覆。

黃幼平退選後，該區原本只剩華裔候選人黃佳欣。根據法律規定，若一個選區只有一名候選人，其會自動當選。不過就在此時，Ranajit Sahu辦理提名文件，在最後時刻成為該區市議員候選人。根據加州選舉法規定，若現任者未能取得參選資格，符合資格者可獲五天延長期限，以提交必要的參選資格文件。儘管時間緊迫，Sahu仍成功遞交提名文件，並取得參選資格。

Sahu接受本報訪問稱，曾辦理並提交「參選意向」，但黃幼平表示要競選連任後，他選擇退出。如今黃幼平退出選戰，他認為是一個好時機重新回到競選中。Suhu稱，他在阿罕布拉組建家庭，生活了38年。他熱愛這座城市，曾在市府規畫委員會任職。Sahu畢業於加州理工學院，擁有工程學博士學位。

該區另一候選人黃佳欣，曾在反對蒙特利公園市數據中心的活動中為人所熟知。黃佳欣有豐富公共服務經驗。畢業後，她曾任職非營利組織Day One，與學生、地方政府及社區居民合作，致力提升街道安全。此後13年間，她持續在聖蓋博谷地區的多個非營利組織工作，參與公園建設、潔淨能源計畫、空氣品質改善等永續發展項目。

阿罕布拉市其他選區方面，市議員Ross Maza並無對手挑戰，將連任第三個任期。

在第五選區，現任市議員Adele Andrade-Stadler的席位再度遭兩人挑戰。新加入這場選戰的是Melissa Michelson，她是一名大學教授，也是活躍的社區倡議者，近期曾任歷史保存委員會委員。另一挑戰者則是商業水管工Alejandro Covarrubias，他在上一次參選時未能取得資格。

阿罕布拉市第一選區候選人黃佳欣（Amy J. Wong）。（黃佳欣提供）