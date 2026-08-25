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王溫蒂深耕當地 競選聖蓋博市議員

記者張宏 / 聖蓋博市報導
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現場匯集不同族裔，圖為西裔小女孩手舉支持王溫蒂的牌子。（記者張宏／攝影）
現場匯集不同族裔，圖為西裔小女孩手舉支持王溫蒂的牌子。（記者張宏／攝影）

聖蓋博走出聖蓋博，95後華人女性加入民選官員競選行列。聖蓋博市議員候選人王溫蒂22日頂著百華氏度高溫舉辦競選啟動活動，現場不同族裔官員代表和支持者聚集為其加油打氣。王溫蒂長期參與社區服務、關注民生和具備年輕領導力，她把公共安全、政府透明度、支持小型企業和打造年輕人願意參與及不同族群連結的城市作為主要政見。

王溫蒂選擇自己熟悉的餐廳作為啟動競選場地，她表示，市府應加強與其他城市的安全合作，市府項目公開競標很重要，應該讓所有人知道哪些公司參與競標和提出方案，整個流程要透明公開。2028年奧運會即將到來，希望城市Mission Playhouse座位更新等問題能盡快解決。同時在市府建立「一站式服務」，簡化商業執照、許可證等行政程序，讓小型商家和工作家庭更易取得政府資訊、資源與協助。

王溫蒂六歲移民美國，小學到中學都是在聖蓋博完成，這是她居住23年的家。她從小是體育生，八年籃球校隊培養她努力上進、團隊合作及不斷挑戰自己的精神。她表示，自己來自普通家庭，曾陪家人在跳蚤市場做生意，長大後既有創業經驗也長期參與社區服務。她紮根社區且了解民生，希望把這些經驗帶進市府，讓新生代有更多參與政府和社區的機會，為下一代創造更多平台與未來。聖蓋博是一個多元融合的城市，希望能繼續讓不同社群彼此交流連結，同時借助奧運會等國際事件參與和新生代加入，讓聖蓋博走出聖蓋博，讓更多人看到這裡。

現場聚集華人、西裔和白人等不同族裔和年齡的支持者，多名民選官員到場力挺。加州第30選區州參議員Bob Archuleta到場為溫蒂背書，他表示，溫蒂會成為優秀的聖蓋博市議員，他認識溫蒂多年，初次相見就留下深刻印象。溫蒂參與社區事務的程度遍及整個聖蓋博谷，不管是獅子會還是Kiwanis Club，她都展現出對社區服務的熱情。

核桃市市長伍立倫、洛縣勞動力發展委員會主席Kyle Miller、洛縣消費者事物委員會委員Daniel S Andalon、Upland市議員Carlos A Garcia、前洛縣縣政委員Ricardo Ortega、Fontana市議會候選人Joz Sida和Nubia Diaz等，及美華聯代表熊文勝和巾幗會會長方蕾等華人社團代表也到場支持。

加州第30選區州參議員Bob Archuleta（右）支持王溫蒂。（記者張宏／攝...
加州第30選區州參議員Bob Archuleta（右）支持王溫蒂。（記者張宏／攝影）

讓聖蓋博走出聖蓋博，95後聖蓋博市議員候選人王溫蒂22日頂著百華氏度高溫舉辦競選...
讓聖蓋博走出聖蓋博，95後聖蓋博市議員候選人王溫蒂22日頂著百華氏度高溫舉辦競選啟動活動。（記者張宏／攝影）

聖蓋博市議員候選人王溫蒂22日頂著百華氏度高溫舉辦競選啟動活動，現場不同族裔的官...
聖蓋博市議員候選人王溫蒂22日頂著百華氏度高溫舉辦競選啟動活動，現場不同族裔的官員代表和支持者聚集在一起為其加油打氣。（記者張宏／攝影）

核桃市市長伍立倫（右二）力挺王溫蒂（左二）。（記者張宏／攝影）
核桃市市長伍立倫（右二）力挺王溫蒂（左二）。（記者張宏／攝影）

巾幗會會長方蕾（前排右二）帶領姐妹們支持王溫蒂。（記者張宏／攝影）
巾幗會會長方蕾（前排右二）帶領姐妹們支持王溫蒂。（記者張宏／攝影）

王溫蒂（右二）六歲和家人來美。（記者張宏／攝影）
王溫蒂（右二）六歲和家人來美。（記者張宏／攝影）

王溫蒂和Upland的長者們一起唱歌。（記者張宏／攝影）
王溫蒂和Upland的長者們一起唱歌。（記者張宏／攝影）

王溫蒂呼籲更多新生代參政議政，一起改變城市。（記者張宏／攝影）
王溫蒂呼籲更多新生代參政議政，一起改變城市。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 她主打公共安全、政府透明度、支持小型企業，以及打造讓年輕人願意參與、不同族群能彼此連結的城市，並希望市府服務更有效率。

  • 她6歲移民美國，小學到中學都在聖蓋博就讀，已在當地居住23年，也曾陪家人在跳蚤市場做生意，長期參與社區服務，熟悉民生需求。

  • 活動現場聚集華人、西裔、白人等支持者，多名民選官員到場力挺，包括州參議員Bob Archuleta、核桃市市長伍立倫等，顯示跨族裔支持。

聖蓋博 華人 王溫蒂

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