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3華裔戰鑽石吧市議員 選情升溫

記者楊青╱鑽石吧報導
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鑽石吧第三區市議員周柏華競選連任。（檔案照）
鑽石吧第三區市議員周柏華競選連任。（檔案照）

距離11月3日市議員選舉還有約三個月，鑽石吧選情逐漸升溫。截至7月27日，已有多名參選人完成資格審查，其中包括兩位現任在內共三位華裔宣布投入選戰。本次選舉再次成為華人社區關注焦點。

鑽石吧市府書記處表示，11月3日將改選第一、第三及第四選區三個席次。候選人申請作業自7月13日展開，將於8月7日下午5時截止；若現任市議員未在期限前完成登記，提名期將自動延長至8月12日。

截至目前，已有五名候選人正式完成申請手續並取得參選資格，包括第一選區Steve Tye和Ruben Torres；第三選區華裔候選人周柏華（Andrew Chou）；第四選區華裔候選人鄧嘉猷（Chia Yu Teng）和毛利誠（Lee Mao）。

鑽石吧市自2022年起全面採行分區選舉制，全市畫分為五個選區，每位選民僅投票選出自己所屬選區的市議員，而非過去全市普選。從目前候選人看，第三區華裔現任周柏華尚未有對手，如果情況持續，可直接勝選；而第一和第四區則均由挑戰者與現任展開角逐，其中第四區在兩名華裔、現任鄧嘉猷和挑戰者毛利誠中爭奪，反映華人在鑽石吧地方政治參與度持續提升，同時選戰也預期激烈。

鄧嘉猷表示，目前鑽石吧面臨一些挑戰，比如財政問題。他表示，財政問題在南加州地方城市相當普遍，新冠疫情遺留的持續影響、國際因素、貿易戰、物價高漲以及人工持續上漲等，都使市政支出明顯增加。

社區安全也是重要議題。鄧嘉猷表示，入室盜竊等財產犯罪，依然是鑽石吧頭疼的問題；雖然過去一年情況逐漸改善，但未來四年如何進一步更快降低犯罪率，保護住家和商家安全，是他議政重點之一。

毛利誠則表示，轉變鑽石吧財政赤字，是他此次參選的第一要務。他表示，他此次競選的四大政見包括：審慎財政，確保市府妥善運用每一分公帑，提高財政效率與透明度；公共安全，致力提升公共服務品質，讓所有鑽石吧居民都能生活在安全、安心的環境中；改善交通，推動基礎建設改善交通流量，紓解塞車問題；凝聚社區，希望持續推廣運動及休閒活動，包括健行、網球、匹克球等，促進居民交流，打造更團結、更有活力的社區。

毛利誠挑戰鑽石吧第四區市議員席位。（記者楊青╱攝影）
毛利誠挑戰鑽石吧第四區市議員席位。（記者楊青╱攝影）

鑽石吧第四區市議員鄧嘉猷競選連任。（檔案照）
鑽石吧第四區市議員鄧嘉猷競選連任。（檔案照）

精華 FAQ

  • 本次選舉將改選第一、第三及第四選區共3個市議員席次，候選人申請自7月13日開始、8月7日截止，若現任未完成登記，提名期還會延長至8月12日。

  • 截至7月27日，共有5人完成申請並取得資格，分別是第一選區Steve Tye、Ruben Torres，第三選區周柏華（Andrew Chou），以及第四選區鄧嘉猷（Chia Yu Teng）、毛利誠（Lee Mao）。

  • 因為這次共有3位華裔投入選戰，且第三區現任華裔周柏華暫無對手，第四區則出現兩名華裔正面交鋒，顯示華人在鑽石吧地方政治的參與度持續提升。

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