「通用磨坊」(General Mills)食品公司宣布召回最佳食用期為2024年3月27日至28日的數款麵粉。(美聯社)

疾病控制和預防中心1日發布公報說,近期有12個州報告沙門氏桿菌(Salmonella)感染病例,這些病例與「通用磨坊」(General Mills)食品公司生產的麵粉受到污染相關。

公報說,目前全美至少有13例感染病例,其中三人住院,暫無死亡病例報告。此次感染波及範圍很可能不僅限於目前報告的12個州,真實患病人數可能遠高於報告人數,因為許多病人未去醫療機構就診,沒有接受沙門氏桿菌檢測 。對感染者的調查和實驗室證據表明,被沙門氏桿菌污染的麵粉是致病原因。

4月28日,通用磨坊食品公司宣布召回其生產的幾種規格的麵粉產品,包括2磅、5磅和10磅袋裝漂白、未漂白中筋麵粉(或稱通用麵粉),最佳食用期為2024年3月27日至28日。

「通用磨坊」(General Mills)食品公司宣布召回最佳食用期為2024年3月27日至28日的金牌未漂白中筋麵粉5磅包裝(Gold Medal Unbleached All Purpose Flour - 5 lb. bag)。(美聯社) 「通用磨坊」(General Mills)食品公司宣布召回最佳食用期為2024年3月27日至28日的金牌未漂白中筋麵粉10磅包裝(Gold Medal Unbleached All Purpose Flour - 10 lb. bag)。(美聯社) 「通用磨坊」(General Mills)食品公司宣布召回最佳食用期為2024年3月27日至28日的金牌漂白中筋麵粉5磅包裝(Gold Medal Bleached All Purpose Flour - 5 lb. bag)。(美聯社) 「通用磨坊」(General Mills)食品公司宣布召回最佳食用期為2024年3月27日至28日的金牌漂白中筋麵粉2磅包裝(Gold Medal Bleached All Purpose Flour - 2 lb. bag)。(美聯社)

據疾控中心介紹,大多數感染沙門氏桿菌的人會出現腹瀉、發燒、胃痙攣等症狀。這些症狀一般在食用被污染食品後六小時至六天內出現,多數人未經治療情況下可在四天至七天內痊癒。某些人群,特別是五歲以下兒童、65歲及以上老人以及免疫系統較弱的人,感染後可能出現嚴重症狀並需要接受藥物或住院治療。