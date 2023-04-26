我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「糟糕，剎車失靈了」賞花撞山 洛杉磯華女驚魂

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

好市多這款「無敵醬油」超熱門 網暴動狂推：回購Ｎ次

聯合新聞網／即時報導
一名網友在臉書推薦一款從日本進口的「鰹魚淡醬油」，表示這瓶柴魚醬油是廚房必備。（取材自臉書）
一名網友在臉書推薦一款從日本進口的「鰹魚淡醬油」，表示這瓶柴魚醬油是廚房必備。（取材自臉書）

醬油是廚房必備調味料，許多煮夫、煮婦們都會囤美味、好用的醬油作為佳餚調味配方。好市多就有一款從日本進口的「鰹魚淡醬油」廣受網友推薦，表示這款醬油功能超齊全「已經用掉好幾罐了」，不過有內行人貼心提醒「開封後務必放進冰箱」。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，推薦一款從日本進口的「鰹魚淡醬油」，表示這瓶柴魚醬油非常美味，買個蕎麥麵加上這瓶醬油後，味道跟7-11的蕎麥涼麵一模一樣，讓小孩吃得讚不絕口。

網友看到後紛紛表示這瓶醬油是廚房必備，這款產品已經回購Ｎ次了，冬天可以煮壽喜燒豚肉鍋、丼飯，連夏天涼麵都可以用它作為調味配方，烏龍麵、水煮菜、生菜沙拉加上這瓶柴魚醬油味道也十分美味，連煮魚都可以作為調味，被冠上「萬用醬油」稱號，紛紛讚賞「這個醬汁真的滿萬用的，小朋友很愛這味」、「這瓶真的很百搭，已經不知用掉幾罐了。」

貼文曝光之後，網友紛紛湧進教學，「鍋下點油，丟鴻禧菇炒一下，把雞蛋豆腐切塊丟進去，加這瓶再加點水攪拌，豆腐熱了起鍋，超好吃的」、「倒進蒸蛋就變茶碗蒸，這個醬油基本無敵了」、「拿來煮金針菇醬也很好吃」、「配涼拌嫩豆腐跟秋葵的利器呀。」

有人表示，日文「めんつゆ」意思就是麵沾醬的意思，所以蕎麥麵加上這款醬油吃起來味道很正常，很多日本的快煮好吃食譜，這個沾麵醬汁是基本調味料，有這個就可以做出很多容易煮又好吃的東西。

不過有內行網友貼心提醒，這款醬油只要開封過，就一定要放進冰箱保存，「注意！這罐醬油不能放常溫，曾經放到發酵過」、「這罐醬油打開一定要放冰箱」。

日本 好市多 食譜

上一則

木耳熱量低有飽足感 專家教你挑選撇步

下一則

NBA首位官方烈酒夥伴軒尼詩 推出V.S.O.P聯名限量版

延伸閱讀

劉亦菲同款Tretorn小白鞋 好市多有賣

劉亦菲同款Tretorn小白鞋 好市多有賣
劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元
買十年還敢退生鏽剪草機 好市多竟給退款

買十年還敢退生鏽剪草機 好市多竟給退款
好市多「踩屎感拖鞋」熱銷 卻有苦主反推：扭傷腳凶器

好市多「踩屎感拖鞋」熱銷 卻有苦主反推：扭傷腳凶器

熱門新聞

一名時常傳授生活妙招的網紅亞門，分享在廚房可用的眾多妙招。（取材自Instagram）

滾水溢出鍋 達人用1食材解決 加碼教食物不沾鍋妙招

2023-04-19 19:25
新鮮木耳挑選撇步。（取材自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專）

木耳熱量低有飽足感 專家教你挑選撇步

2023-04-23 02:14
牛肉湯入選全球50大湯品，成為台灣國湯。（記者綦守鈺／攝影）

台灣牛肉湯、火鍋 高分登上全球50大湯品

2023-04-22 02:40
有網友表示，吃鳳梨時「刮舌」、「咬舌頭」問題相當惱人。 （取材自臉書）

香甜多汁鳳梨「刮舌、咬舌頭」 網傳祕方：吃了不再痛

2023-04-18 02:31
萵苣家族含胡蘿蔔素及維生素A、C、B群等營養。(取材自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專)

萵苣好營養 簡單1步驟減少苦味

2023-04-16 01:18
原PO在家裡挑戰暗黑料理「皮蛋咖啡」，味道讓她直呼「令人驚艷」。(取材自Costco好市多 商品經驗老實說)

「暗黑系咖啡」敢試嗎？ 網友自製「皮蛋咖啡」口感驚艷

2023-04-21 02:15

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院