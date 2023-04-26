好市多這款「無敵醬油」超熱門 網暴動狂推：回購Ｎ次

一名網友在臉書推薦一款從日本進口的「鰹魚淡醬油」，表示這瓶柴魚醬油是廚房必備。（取材自臉書）

醬油是廚房必備調味料，許多煮夫、煮婦們都會囤美味、好用的醬油作為佳餚調味配方。好市多 就有一款從日本 進口的「鰹魚淡醬油」廣受網友推薦，表示這款醬油功能超齊全「已經用掉好幾罐了」，不過有內行人貼心提醒「開封後務必放進冰箱」。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，推薦一款從日本進口的「鰹魚淡醬油」，表示這瓶柴魚醬油非常美味，買個蕎麥麵加上這瓶醬油後，味道跟7-11的蕎麥涼麵一模一樣，讓小孩吃得讚不絕口。

網友看到後紛紛表示這瓶醬油是廚房必備，這款產品已經回購Ｎ次了，冬天可以煮壽喜燒豚肉鍋、丼飯，連夏天涼麵都可以用它作為調味配方，烏龍麵、水煮菜、生菜沙拉加上這瓶柴魚醬油味道也十分美味，連煮魚都可以作為調味，被冠上「萬用醬油」稱號，紛紛讚賞「這個醬汁真的滿萬用的，小朋友很愛這味」、「這瓶真的很百搭，已經不知用掉幾罐了。」

貼文曝光之後，網友紛紛湧進教學，「鍋下點油，丟鴻禧菇炒一下，把雞蛋豆腐切塊丟進去，加這瓶再加點水攪拌，豆腐熱了起鍋，超好吃的」、「倒進蒸蛋就變茶碗蒸，這個醬油基本無敵了」、「拿來煮金針菇醬也很好吃」、「配涼拌嫩豆腐跟秋葵的利器呀。」

有人表示，日文「めんつゆ」意思就是麵沾醬的意思，所以蕎麥麵加上這款醬油吃起來味道很正常，很多日本的快煮好吃食譜 ，這個沾麵醬汁是基本調味料，有這個就可以做出很多容易煮又好吃的東西。

不過有內行網友貼心提醒，這款醬油只要開封過，就一定要放進冰箱保存，「注意！這罐醬油不能放常溫，曾經放到發酵過」、「這罐醬油打開一定要放冰箱」。