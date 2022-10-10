我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／基輔多處遭俄飛彈報復攻擊 BBC記者「全程見證畫面」曝

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美英台好市多熟食區價格比一比 台網友驚呼「漲太多」

聯合新聞網／即時報導
有網友分享美國好市多熟食區的價錢竟和台灣差不多。（取材自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）
有網友分享美國好市多熟食區的價錢竟和台灣差不多。（取材自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

日前有台灣民眾到好市多Costco）購物發現熟食區的凱撒雞肉沙拉悄悄地又漲了10元台幣變189元台幣（約6美元），引發網友哀號。之後又有人分享美國好市多熟食區的價錢竟和台灣差不多，底下網友直呼「台灣物價上漲太誇張了」。

一位居住在美國的民眾在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享休士頓的好市多，從照片中可以看到小吃部所販賣的熟食價格，他提到價錢跟台灣差不多，「沒有人潮、沒有賣漢堡，其他的食物差不多」。以現在的匯率換算，熱狗1.5美元約48元台幣、雞肉捲3.99美元約127元台幣、披薩9.95美元約318元台幣，而台灣販售的熱狗是50元台幣（約1.6美元）、雞肉捲99元台幣（約3美元）、披薩300元台幣（約9美元），兩地這三樣的價格最多僅相差28元台幣（約0.88美元）。

不過原PO強調美國的價格應是Loss leader（刻意將商品的價格訂得比成本還低的促銷手段，吸引顧客購買），無須因為這個價錢，就推論到其他的一般的物價。

台灣好市多熟食價格。（取材自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）
台灣好市多熟食價格。（取材自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

台灣好市多熟食價格。（取材自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）
台灣好市多熟食價格。（取材自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出立刻引發網友留言「說實在的我在美國從來沒看過小吃部像台灣的人那麼多過」、「台灣Costco賺很大的」、「美國好市多的小吃部的價格竟與台灣差不多，台灣人均所得是美國的1/3耶」。

也有人認為「好市多小吃部的東西不代表全美國的物價指數啊，所有東西都漲價3至5成」、「小吃不漲，只是把成本從會員費裡補回來了，黑卡的會員費早就調漲了」、「別忘記美國稅率四成以上還沒有健保要自己買保險」、「每個地方都有它的優缺點，要比比不完，除非你只要比那個國家的平均收入」。

此外，還釣出英國網友分享當地的好市多，「烤雞一隻4英磅（約4.5美元、144元台幣）、雞肉捲（3.25英磅約3.67美元、117元台幣）大概是台灣1.5倍長」，台灣好市多烤雞一隻則是189元台幣（約6美元），比英國貴上45元台幣（約1.4美元）。

英國網友分享當地的好市多熟食區。（取材自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實...
英國網友分享當地的好市多熟食區。（取材自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多 Costco 英國

上一則

親子烘焙趣 烤出甜蜜滋味(上)

延伸閱讀

華春瑩上傳美最高院孔子塑像 反擊美國說一套做一套

華春瑩上傳美最高院孔子塑像 反擊美國說一套做一套
好市多販售隔夜濃湯？ 資深顧客曝這時間買的湯最新鮮

好市多販售隔夜濃湯？ 資深顧客曝這時間買的湯最新鮮
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
哪來的通膨衝擊支出？好市多9月營收續增 消費力道穩健

哪來的通膨衝擊支出？好市多9月營收續增 消費力道穩健

熱門新聞

一位網友因為想喝熱牛奶，將好市多的鮮乳加熱後，發現它竟然凝固像「豆花」，擔心鮮乳變質不敢食用。(取材自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」)

好市多鮮乳「加熱變豆花」她嚇到不敢吃 專家給了答案

2022-10-04 00:32
紐約的Double Chicken Please由來自台灣的詹佳恩（左一）和陳詩蓓（左二）打造，主廚Mark Chou（右二）也來自台灣。（取材自Instagram@doublechickenpleasenyc）

2022世界最佳酒吧揭曉 美國榜首在紐約 老闆來自台灣

2022-10-05 02:45
一名網友質疑好市多販售的蛤蜊濃湯是「隔夜湯」，吸引資深顧客曝「中午賣的最新鮮」。（示意圖／ingimage）

好市多販售隔夜濃湯？ 資深顧客曝這時間買的湯最新鮮

2022-10-07 21:06
安心自煮 4菜便當好營養

安心自煮 4菜便當好營養

2022-09-29 02:00
瓦城集團預計2023年第3季在加州開出美國首間瓦城。（圖：瓦城提供）

台式泰國菜前進美國 瓦城宣布明年插旗加州

2022-10-05 05:05
日本常見的「台灣拉麵」，起源於名古屋。圖為示意圖。（取材自pixabay）

日本才有的「台灣料理」 起源竟與韓國人有關？

2022-10-05 03:15

超人氣

更多 >
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職
辣妹巨乳熱舞「椰樹」直播帶貨打擦邊球 被平台秒掐

辣妹巨乳熱舞「椰樹」直播帶貨打擦邊球 被平台秒掐