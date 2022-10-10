美英台好市多熟食區價格比一比 台網友驚呼「漲太多」

有網友分享美國好市多熟食區的價錢竟和台灣差不多。（取材自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

日前有台灣民眾到好市多 （Costco ）購物發現熟食區的凱撒雞肉沙拉悄悄地又漲了10元台幣變189元台幣（約6美元），引發網友哀號。之後又有人分享美國好市多熟食區的價錢竟和台灣差不多，底下網友直呼「台灣物價上漲太誇張了」。

一位居住在美國的民眾在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享休士頓的好市多，從照片中可以看到小吃部所販賣的熟食價格，他提到價錢跟台灣差不多，「沒有人潮、沒有賣漢堡，其他的食物差不多」。以現在的匯率換算，熱狗1.5美元約48元台幣、雞肉捲3.99美元約127元台幣、披薩9.95美元約318元台幣，而台灣販售的熱狗是50元台幣（約1.6美元）、雞肉捲99元台幣（約3美元）、披薩300元台幣（約9美元），兩地這三樣的價格最多僅相差28元台幣（約0.88美元）。

不過原PO強調美國的價格應是Loss leader（刻意將商品的價格訂得比成本還低的促銷手段，吸引顧客購買），無須因為這個價錢，就推論到其他的一般的物價。

台灣好市多熟食價格。（取材自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

台灣好市多熟食價格。（取材自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出立刻引發網友留言「說實在的我在美國從來沒看過小吃部像台灣的人那麼多過」、「台灣Costco賺很大的」、「美國好市多的小吃部的價格竟與台灣差不多，台灣人均所得是美國的1/3耶」。

也有人認為「好市多小吃部的東西不代表全美國的物價指數啊，所有東西都漲價3至5成」、「小吃不漲，只是把成本從會員費裡補回來了，黑卡的會員費早就調漲了」、「別忘記美國稅率四成以上還沒有健保要自己買保險」、「每個地方都有它的優缺點，要比比不完，除非你只要比那個國家的平均收入」。

此外，還釣出英國 網友分享當地的好市多，「烤雞一隻4英磅（約4.5美元、144元台幣）、雞肉捲（3.25英磅約3.67美元、117元台幣）大概是台灣1.5倍長」，台灣好市多烤雞一隻則是189元台幣（約6美元），比英國貴上45元台幣（約1.4美元）。