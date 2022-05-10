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好市多熱門美食除了烤雞還有這三樣 網推薦秒殺款

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名網友詢問好市多近期的熱門美食，不少網友推薦德國豬腳、沙拉與卡士達可鬆。取材自臉書
有一名網友詢問好市多近期的熱門美食，不少網友推薦德國豬腳、沙拉與卡士達可鬆。取材自臉書

美式賣場好市多的熟食區一直以來都受到大家喜愛，但除了眾所皆知的烤雞是必帶的之外，有一名網友也好奇好市多最近有什麼熱門熟食可買，引起討論。

原PO剛好最近想買一些即食品到親戚家聚餐，因此在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團詢問好市多近期的熱門熟食。

網友紛紛推薦德國豬腳、沙拉與卡士達可鬆，「我覺得德國豬腳不錯！吃不完，加點青菜，煮成火鍋也不錯！」、「壽司跟煙燻鮭魚卷真的好吃」、「德國豬腳、鹹豬肉、烤雞、大雞腿和辣雞翅」、「德國豬腳和沙拉」、「德國豬腳、青木瓜水沙拉、其它的沙拉系列我都很愛」、「卡士達可鬆最近很熱門的樣子」、「豬腳好吃」、「德國豬腳很讚啊（尤其是酸菜，我拿來炒肉片，秒殺）、「辣雞翅、卡士達可頌」。

此外，也有網友認為疫情嚴峻，應減少聚餐，「當你有個醫護人員家屬你就不會有這種想聚餐的想法了，其實確診累的都是醫護人員，我們要多為醫護人員想一想，能避免聚餐就要避免」、「老實說連好市多我都線上購了，不太敢到現場採買，雖然我超想念熟食區的，醫護前線辛苦了！」、「最近不適合到親戚家聚餐，同住屋簷才一起聚餐，不然請隨時做好最壞的準備」。

德國 好市多 疫情

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