IKEA餐廳「常客滿原因」竟不是肉丸 內行人揭獨特優勢

IKEA雖然多數的產品都是家具，但附設的餐廳也是不少人會光顧的地方。本報資料照片

IKEA（宜家家居）雖然主力產品是家具，但附設的餐廳也吸引了不少人專程光顧，其中的「瑞典 肉丸」更是最多老饕推薦的餐點之一，因此常被戲稱是間「被家具耽誤的餐廳」。對此，便有網友好奇表示，「他們的餐廳價格其實不便宜欸，為什麼生意會這麼的好？他們有這麼好吃嗎？」

原PO在PTT的八卦 板上以「為什麼IKEA的餐廳生意可以這麼好的八卦？」為題表示，IKEA的餐點價格其實不算便宜，為何生意卻非常好，很好奇IKEA的餐點是否真的這麼好吃，導致各分店的IKEA餐廳都常常客滿。

此文一出，便有許多網友留言解答「不然哪裡有賣肉丸餐？」、「就是沒有其他競爭對手，當然生意好啊」、「吃過一次嚐個鮮就好」、「我都挑生日當月主餐買一送一時去」、「不知道吃什麼的話可以去吃…」、「都是妹子或是情侶去吃的阿」。

此外，更有許多內行的網友點出IKEA餐廳最大的優勢，「平日下午的午茶還滿優惠的，有些正餐價格真的不吸引人，不過有看過帶筆電去工作的」、「飲料幾十塊可以一直爽喝坐很久啊」、「氣氛輕鬆無壓力，不用看店家臉色」、「本體是冰淇淋店」、「因為不限時+清潔衛生」。