我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登紐新勘災 呼籲應對氣候變化

神學士承諾讓有證者離境 布林肯否認美國人遭挾持

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

聯合新聞網 / 綜合報導
氣炸鍋強調料理方式簡單、食物含油量減少，近年成為家庭廚房新寵。示意圖／ingimage授權
氣炸鍋強調料理方式簡單、食物含油量減少，近年成為家庭廚房新寵。示意圖／ingimage授權

主打操作簡單又能變化出各種料理的氣炸鍋，近年來成了廚房新寵，吸引許多家庭購買。一位網友指出，之前多家廠牌跟進推出氣炸鍋，但現在這些品牌很少被提及，好奇問「是風潮過了就不玩了嗎？」引發討論。

一位網友在社群網站以「是不是有些氣炸鍋品牌消失了？」為題發文表示，去年氣炸鍋超級夯，一堆牌子跟風推出同類型產品，但現在這些品牌越來越少被提及，問「是風潮過了就不玩了嗎？真是有點好奇大家怎麼看？」

貼文引發討論，許多人認為「正常啊，市場飽和了」、「就跟風完砍產線啊」、「被神話的難用東西，尤其是跟風便宜貨」、「大家一頭熱來分一杯羹，然後賺飽了就走」、「用一次就沒用了，那一台有夠大占空間」。

另有網友點出，氣炸鍋「跟烤箱、水波爐很像」，但「炫風式烤箱便宜太多功能又一樣，重點是烤的容量又更大」、「烤箱烤的好吃多了，氣炸鍋超難吃」、「跟烤箱有87%像的東西，我媽看購物台買了一台，擺了兩年現在還沒拆開」、「好用，但容量太小只能當輔助，覺得25公升烤箱直接解決一餐比較好」。

雖然對氣炸鍋的批評不少，但還是有支持者出聲相挺，「還是覺得很好用」、「買到現在還在用，除了體積大以外，其實還蠻好用的」、「我用飛X浦的換到第三台了…，容量夠一家三口用，效率比烤箱好」、「我加入氣炸鍋社團，我看大家還是玩得很開心欸」、「我自己是覺得很方便，簡單煮一餐」。

社群網站

上一則

家常番茄麵4道

下一則

疫情+水災 紐約大中央車站生蠔吧延遲開業

延伸閱讀

褐菇鑲飯

褐菇鑲飯
為喜瑞爾加味幸福

為喜瑞爾加味幸福
台灣游泳池、運動場館淋浴設施 即日起有條件開放

台灣游泳池、運動場館淋浴設施 即日起有條件開放
紐約女1個月生活費200元 不買衛生紙、省電費拒煮飯

紐約女1個月生活費200元 不買衛生紙、省電費拒煮飯

熱門新聞

使用電鍋烹飪蚌殼類食材，放置一個空杯或空碗，可以將湯汁單獨分離出來。（取材自TikTok）

電鍋煮蜆擺「空杯」…用途曝光 網友驚呼：太神奇了

2021-09-06 02:51
一名網友好奇發文詢問，為什麼日本食物看起來都特別好吃？引發熱烈討論。Getty Images

日本食物為何看起來都特別好吃？內行曝關鍵因素

2021-09-02 11:54
很多人愛吃泡麵，既方便又美味。圖為泡麵示意圖。(本報資料照片)

泡麵蓋撕開別丟 還有「這用法」 網：好懷念的吃法

2021-09-03 02:02
黃金果。（取材自維基百科）

他求問「渾圓金黃色」水果名 網秒解：加檸檬汁超好吃

2021-09-01 02:32
網友日前把一碗肉燥飯送進微波爐加熱後，整個微波爐被米飯和肉燥弄得髒兮兮慘不忍睹。 （取材自Dcard）

好吃到爆炸？他微波肉燥飯大噴發 「這配菜」是元兇

2021-09-02 01:35
氣炸鍋強調料理方式簡單、食物含油量減少，近年成為家庭廚房新寵。示意圖／ingimage授權

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

2021-09-07 13:54

超人氣

更多 >
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高
颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了
黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況
一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒
12歲以下無疫苗 CDC預測：開學3個月75%國小生染疫

12歲以下無疫苗 CDC預測：開學3個月75%國小生染疫